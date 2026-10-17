120-kilometrowy pościg przez kilka powiatów. Jest nagranie z nocnej akcji

RMF24

Nie miał oświetlenia tablicy rejestracyjnej i nie zatrzymał się do kontroli. Wtedy się zaczęło. Sceny niczym z amerykańskiego filmu rozegrały się w nocy na terenie województwa dolnośląskiego.

W piątek w nocy policjanci z kilku powiatów prowadzili pościg za kierującym, który w miejscowości Jastrzębce w powiecie średzkim nie zatrzymał się do kontroli drogowej w związku z niesprawnym oświetleniem tablicy rejestracyjnej - podała dolnośląska policja.

Kierujący rozpoczął ucieczkę przez powiat jaworski, wjechał na teren powiatu kamiennogórskiego i ostatecznie wałbrzyskiego. Ruszyli za nim policjanci z tych powiatów.

Po drodze mężczyzna doprowadził nawet do niegroźnej kolizji drogowej z radiowozem. Ostatecznie przy ul. Wrzosowej w Boguszowie-Gorcach został zatrzymany przez boguszowski patrol. Był trzeźwy, ale zlecono badania toksykologiczne.

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Jak się okazało, 38-letni mieszkaniec Wrocławia nie zatrzymał się do kontroli, gdyż był poszukiwany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyki za wcześniejsze kierowanie pojazdem pomimo sądowego zakazu. Za ten czyn został skazany na pół roku więzienia. 38-latek miał też cofnięte od 2022 roku uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

Mężczyzna, poza zasądzoną już karą 180 dni pozbawienia wolności, odpowie za niezatrzymanie samochodu i kontynuowanie jazdy mimo polecenia zatrzymania auta, stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz jazdę mimo cofniętych uprawnień - poinformowała dolnośląska policja.

Sprawcy grozi kara pozbawienia wolności do lat 5, dożywotni zakaz kierowania pojazdami oraz wysoka grzywna. Pojazd, którym kierował, trafił na miejski parking strzeżony na jego koszt.