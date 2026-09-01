Posługiwał się wieloma tożsamościami. Wpadł na lotnisku Chopina

RMF24

Gruzina mającego status "wora w zakonie", czyli autorytetu w świecie przestępczym grup z krajów byłego Związku Radzieckiego, zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz strażnicy graniczni z placówki Warszawa-Okęcie. Cudzoziemiec posługujący się wieloma tożsamościami wpadł w ręce mundurowych na lotnisku Chopina.

Przyleciał z Grecji. Polscy funkcjonariusze sprawdzili go w bazie danych i okazało się, że figuruje w niej jako osoba, która może posługiwać się 39 danymi osobowymi. Francuskie służby dokonały wpisu na jego temat, że należy mu odmówić wjazdu do Unii Europejskiej, bo wcześniej był skazany.

Z kolei Niemcy notowali go za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W ich ocenie ma stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Polscy funkcjonariusze uznali, że Gruzin przebywa w Polsce nielegalnie. Zobowiązano go do opuszczenia naszego kraju.

Orzeczono też wobec niego 10-letni zakaz wjazdu do Strefy Schengen. Mężczyzna złożył wyjaśnienia i nie przyznał się do zarzutów posługiwania się fałszywymi danymi. Po przesłuchaniu najbliższym samolotem wyleciał do Tbilisi.