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Posługiwał się wieloma tożsamościami. Wpadł na lotnisku Chopina

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 1 września (08:00)

Gruzina mającego status "wora w zakonie", czyli autorytetu w świecie przestępczym grup z krajów byłego Związku Radzieckiego, zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz strażnicy graniczni z placówki Warszawa-Okęcie. Cudzoziemiec posługujący się wieloma tożsamościami wpadł w ręce mundurowych na lotnisku Chopina.

Posługiwał się wieloma tożsamościami. Wpadł na lotnisku Chopina
Zdjęcie poglądowe (Fot. Leszek Szymański) /PAP
  • Funkcjonariusze CBŚP i straż graniczna zatrzymali na lotnisku Chopina Gruzina.
  • Mężczyzna posługiwał się aż 39 różnymi danymi osobowymi.
  • Wobec mężczyzny orzeczono 10-letni zakaz wjazdu do Strefy Schengen.
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Przyleciał z Grecji. Polscy funkcjonariusze sprawdzili go w bazie danych i okazało się, że figuruje w niej jako osoba, która może posługiwać się 39 danymi osobowymi. Francuskie służby dokonały wpisu na jego temat, że należy mu odmówić wjazdu do Unii Europejskiej, bo wcześniej był skazany. 

Z kolei Niemcy notowali go za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W ich ocenie ma stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Polscy funkcjonariusze uznali, że Gruzin przebywa w Polsce nielegalnie. Zobowiązano go do opuszczenia naszego kraju. 

Orzeczono też wobec niego 10-letni zakaz wjazdu do Strefy Schengen. Mężczyzna złożył wyjaśnienia i nie przyznał się do zarzutów posługiwania się fałszywymi danymi. Po przesłuchaniu najbliższym samolotem wyleciał do Tbilisi.


Źródło: RMF24
Tagi: CBŚP Straż Graniczna Lotnisko Chopina
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