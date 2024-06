"Dlaczego szef resortu, Tomasz Siemoniak i podległe mu służby zgodziły się na to, żeby aktywiści mogli działać w strefie buforowej przy polsko-białoruskiej granicy" - tego właśnie chcą dowiedzieć się politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy udali się na kontrolę poselską do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. "Należy podjąć bardzo ostre działania na granicy z Białorusią (...) łącznie z zaminowaniem granicy przy użyciu min przeciwpiechotnych" - powiedział przed wejściem do ministerstwa Mariusz Błaszczak.

Mariusz Błaszczak, Paweł Jabłoński, Daniel Milewski / PAP/Paweł Supernak / PAP Posłowie PiS z kontrolą poselską w MSWiA Mariusz Błaszczak, Paweł Jabłoński i Daniel Milewski zjawili się w MSWiA. Błaszczak w trakcie konferencji prasowej zwracał uwagę, że szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz apelował niedawno do aktywistów, żeby nie utrudniali służby żołnierzom i funkcjonariuszom na granicy, i by nie brali udziału w przemycie ludzi z Białorusi do Polski. "Dlaczego rząd Donalda Tuska nie reaguje wtedy, kiedy polscy funkcjonariusze i żołnierze są obrażani przez aktywistów. Dlaczego rząd Donalda Tuska nie reaguje wtedy, kiedy te organizacje łamią prawo przemycając ludzi z granicy białoruskiej do Polski?" - pytał Błaszczak. Ponadto zwracał uwagę na doniesienia dotyczące zawracania migrantów z Niemiec do Polski. W jego ocenie, należy wezwać ambasadora Niemiec w Warszawie "przedstawiając swój protest". "Należy też podjąć bardzo ostre działania na granicy wschodniej, z Białorusią (...) łącznie z zaminowaniem granicy przy użyciu min przeciwpiechotnych" - przekonywał. Zobacz również: Strefa buforowa na granicy z Białorusią działa? Podano pierwsze statystyki PiS o sytuacji na granicy wschodniej, ale również zachodniej Paweł Jabłoński mówił z kolei, że premier Tusk w expose "chwalił się, że nikt go w Europie nie ogra i w tym ostatnim tygodniu widzimy, ile prawdy było w tych słowach". "W ciągu jednego tygodnia załatwił dla Polski procedurę nadmiernego deficytu u (szefowej KE) Ursuli von der Leyen. Załatwił to, że Niemcy przerzucają do nas kolejnych migrantów - rozmawiał o tym osobiście z kanclerzem Olafem Scholzem" - powiedział poseł Jabłoński. "Przychodzimy z interwencją, kontrolą do MSWiA, by zadawać konkretne pytania, zarówno o kraje pochodzenia tych migrantów, którzy nielegalnie przekraczają polskie granice, o liczbę tych osób (...), jak i to jak straż graniczna umożliwia działalność organizacji, które pomagają przemytnikom, czy wręcz same takim przemytem się zajmują na naszej wschodniej granicy" - mówił poseł Daniel Milewski.

Rozmowy polskiej i niemieckiej strony o incydentach z przewożeniem migrantów do Polski W piątek szef polskiego MSWiA Tomasz Siemoniak i wiceminister Maciej Duszczyk mają rozmawiać m.in. o sytuacji na polsko-niemieckiej granicy w Berlinie z minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser.