​Już 187 skrzyżowań w Warszawie, przez które przejeżdżają tramwaje, jest wyposażonych w system zielonej fali. To 71 procent wszystkich skrzyżowań. Docelowo aż 90 procent z nich będzie objętych tym systemem - poinformowały Tramwaje Warszawskie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Siedem na dziesięć skrzyżowań w Warszawie, przez które przejeżdżają tramwaje, wyposażonych jest w nowoczesny system, dzięki któremu nie muszą one czekać na zielone światło.

Zielona fala działa w ten sposób, że tramwaj zbliżając się do skrzyżowania przejeżdża przez czujnik, który "wysyła" informację do systemu sterującego sygnalizacją świetlną. System uruchamiany jest przez algorytm zaprojektowany przez inżynierów z Tramwajów Warszawskich. Dzięki niemu tramwaj nie zatrzymuje się na czerwonym świetle lub szybciej włącza się światło zielone.

"Od dwóch lat Tramwaje Warszawskie, jako jedyne w Polsce i jedne z niewielu na świecie, stosują priorytet dla tramwajów oparty o system nawigacji satelitarnej (GPS) oraz przetwarzanie danych w chmurze. Tramwajarze odchodzą od technologii wymagającej prowadzenia przewodów pod ziemią na rzecz systemów wirtualnego wykrywania tramwaju" - podkreślili tramwajarze.

Jeszcze niedawno wprowadzanie zielonej fali wymagało instalowania czujników, które wykrywały nadjeżdżające tramwaje z odległości nawet kilkuset metrów.

Skrócił się czas przejazdu na wielu liniach

Tramwaje Warszawskie podają przykład linii numer 17, która z Białołęki do metra Marymont dojeżdża dziś w 24 minuty. Przed włączeniem priorytetu tramwaj pokonywał ten 11-kilometrowy odcinek o 8 minut dłużej. "Prędkość komunikacyjna "siedemnastki" - liczona wraz z zatrzymaniami na przystankach - zwiększyła się z 21 do 28 km/h. Z kolei linia numer 2 (z Winnicy do metra Młociny) jedzie teraz o 5 minut krócej, co oznacza skrócenie czasu przejazdu aż o jedną czwartą" - dodają.

Tramwajowa zielona fala przynosi również korzyści dla miejskiego budżetu.

Tę samą liczbę kursów możemy wykonać mniejszą liczbą wagonów. Od początku zmian udało się w ten sposób "odzyskać" nie tylko aż 36 tramwajów, ale również 108 etatów do ich obsługi. To są rzeczywiste oszczędności dla Tramwajów Warszawskich, ale co ważniejsze - dla pasażerów i budżetu miasta - powiedział prezes Tramwajów Warszawskich Wojciech Bartelski.

Tramwajarze podali, że gdy uruchomiono zieloną falę na ul. Marymonckiej, zużycie energii przez tramwaje zmniejszyło się na tym odcinku o 13 procent. Tylko na tej jednej linii oszczędności w ciągu roku sięgnęły 200 tys. zł.