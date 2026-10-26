Policyjny śmigłowiec zerwał linię energetyczną. Jest wyrok w głośnej sprawie

Na posiedzeniu Sądu Rejonowego w Ciechanowie dowódca Blackhawka został skazany na 1 rok pozbawienia wolności. Karę warunkowo zawieszono na 2 lata.
Wobec oskarżonego sąd orzekł także grzywnę w kwocie 20 tys. zł, a także zakaz pilotowania śmigłowców przez 2 lata. Pilot musi również wpłacić 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Został też obciążony kosztami procesowymi w wysokości ponad 19 tysięcy złotych.
Wyrok nie jest prawomocny. Dowódca Black Hawka może złożyć apelację do Sądu Okręgowego w Płocku. Po incydencie mężczyzna przeszedł na emeryturę.
W wyniku incydentu lotniczego pod Sarnową Górą w 2023 roku policyjny śmigłowiec został uszkodzony. Naprawa kosztowała prawie 2,5 mln złotych.
Według ustaleń śledztwa, zerwanie przez policyjny śmigłowiec przewodu odgromowego linii energetycznej spowodowało szkodę Skarbu Państwa i spółki Energa Operator nie mniejszą niż 2,7 mln zł.
Kamil Puternicki, RMF Maxx