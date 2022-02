W Sądzie Okręgowym w Radomiu rozpoczął się we wtorek proces w sprawie podwójnego morderstwa, do którego doszło ponad 27 lat temu w okolicach Nowego Miasta nad Pilicą (Mazowieckie). Oskarżony o zabójstwa 54-letni obywatel Ukrainy nie przyznaje się do winy.

