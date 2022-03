Na terenie niezamieszkałej posesji pod Warką na Mazowszu policjanci znaleźli kilkanaście kartonów, w których znajdowało się ponad 61 tysięcy sztuk ampułek ze sterydami anabolicznymi. Substancje te nie zostały dopuszczone do obrotu na polskim rynku. Ich wartość szacowana jest na ponad 850 tysięcy złotych.

Sterydy znalezione przez policję pod Warką na Mazowszu / Policja Mazowiecka / Materiały prasowe

61 tysięcy ampułek ze sterydami anabolicznymi znaleźli mazowieccy policjanci na terenie jednej z posesji pod Warką w woj. mazowieckim. Ich wartość szacowana jest na ponad 850 tysięcy złotych.

W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy najbliższe miesiące spędzą w areszcie. W ich zatrzymaniu pomogła Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Podejrzani to obywatele Białorusi w wieku 41 i 32 lat.

Funkcjonariusze zabezpieczyli kilkanaście kartonów i plastikowych wiader, w których znajdowało się ponad 61 tysięcy szklanych ampułek z płynnym testosteronem.

Mężczyźni zostali przetransportowani do Prokuratury Rejonowej w Grójcu, gdzie przedstawiono im zarzut za popełnienie przestępstwa z ustawy o prawie farmaceutycznym. Najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Za wprowadzenie do obrotu lub przechowywanie w celu wprowadzenia do obrotu produktu bez stosownego pozwolenia grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.