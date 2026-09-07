Pogrzeb Jana Frycza. Artyści pożegnali wybitnego aktora, który spoczął na Powązkach

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W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe Jana Frycza. Aktor został pożegnany podczas ceremonii państwowej na Powązkach Wojskowych. W uroczystościach uczestniczą rodzina, przyjaciele oraz przedstawiciele świata filmu i teatru, m.in. Jan Englert, Krystyna Janda, Jan Klata, Robert Więckiewicz czy Jerzy Radziwiłowicz. Jan Frycz zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat.

Pogrzeb Jana Frycza w Warszawie. Znani artyści żegnają aktora

O godz. 11 w Sali Pożegnań na Powązkach Wojskowych w Warszawie rozpoczął się pogrzeb aktora Jana Frycza. O godz. 13 spod Bramy św. Honoraty na Powąskach Starych ruszył kondukt do grobu w Alei Zasłużonych.

Rodzina, informując o ostatniej drodze aktora, prosiła, by zamiast kwiatów składać datki na Dom Artystów Weteranów Scena Polskich w Skolimowie.

Bliscy aktora, m.in. córka Olga Frycz i żona Małgorzata Frycz, fot. Leszek Szymański / PAP

Oprócz bliskich Jana Frycza opłakuje całe środowisko polskiej kultury i sztuki. Na uroczystości obecni są przyjaciele aktorzy i inni artyści, m.in. Jan Englert i Beata Ścibakówna, Jerzy Radziwiłowicz, Sonia Bohosiewicz, Mikołaj Grabowski, Krystyna Janda, Janusz Gajos, Borys Szyc, Małgorzata Kożuchowaska, Tomasz Karolak, Andrzej Grabowski, Grażyna Torbicka czy Arkadiusz Janiczek. Uroczystość ma charakter państwowy.

Jan Englert wspomina aktora

Uważałem się za zawodowego starszego brata Jana Frycza. Myślę, że to była świadomość jednostronna – on nigdy nie czuł się ode mnie młodszy. Bardzo trudną jest rzeczą dla starszego brata stwierdzić, że młodszy jest zdolniejszy. Wielokrotnie tego doświadczyłem (...). Nigdy nie wiedziałem, co mnie spotka ze strony Janka, i to było fantastyczne. Czasami, jak już graliśmy przedstawienia, nie wiedziałem, co zagra: czy będzie dzisiaj zgorzkniałym starcem, czy entuzjastą młodości. Wymykał się kategoriom – powiedział aktor Jan Englert, wieloletni dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie.

Jan Englert i Beata Ścibakówna, fot. Leszek Szymański / PAP

Krystyna Janda, fot. Leszek Szymański / PAP

Robert Więckiewicz, fot. Leszek Szymański / PAP

Janusz Gajos i Elżbieta Gajos, fot. Leszek Szymański / PAP

Fot. Leszek Szymański / PAP

Borys Szyc i Justyna Szyc-Nagłowska, fot. Leszek Szymański / PAP

Gabriela Muskała i Zbigniew Zamachowski, fot. Leszek Szymański / PAP

Reżyser Mikołaj Grabowski przemawia na pogrzebie Jana Frycza, fot. Leszek Szymański / PAP

Małgorzata Kożuchowska i Tomasz Karolak, fot. Leszek Szymański / PAP

Jan Klata o Janie Fryczu: Był nienasyconym artystą i człowiekiem

Jan Frycz był nienasyconym artystą i człowiekiem. To nie tylko był aktor, który potrafił wszystko, ale z tego, że potrafił wszystko, wyciągał wniosek, że chciałby spróbować czegoś jeszcze – powiedział dyrektor Teatru Narodowego Jan Klata.

Jak zastrzegł reżyser, Jan Frycz wymagał najpierw od siebie, a następnie od innych.

Był osobą, która potrafiła wskoczyć w szczeliny rzeczywistości na moment, a potem mieć do tego dystans. Niezwykłe były te momenty obcowania z nim na próbach, ale także podczas każdej rozmowy – powiedział.

Jan Klata mówi o Janie Fryczu, fot. Leszek Szymański / PAP

Żona Jana Frycza Małgorzata Frycz, fot. Leszek Szymański / PAP

Jan Frycz odszedł 15 sierpnia w wieku 72 lat

Aktor zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym, w otoczeniu najbliższych. O jego śmierci poinformował 17 sierpnia Teatr Narodowy w Warszawie.

Jan Frycz stworzył setki aktorskich kreacji, na stałe zapisując się w historii polskiego filmu i teatru. Do ostatnich chwil był aktywny zawodowo. W tygodniu poprzedzającym jego odejście, rozpoczął próby do „Orestei” w reż. Luka Percevala.

Wybitny Jan Frycz zostanie zapamiętany m.in. jako Dario z serialu „Ślepnąc od świateł”, surowy, despotyczny ojciec Andrzej Winkler z filmu „Pręgi” czy jako Stomil ze spektaklu „Tango” Sławomira Mrożka w reżyserii Jerzego Jarockiego. Ostatnią rolą kinową Jana Frycza była rola w filmie "Król dopalaczy”. Obraz miał premierę w marcu tego roku.

Na antenie RMF FM aktora wspominał Jan Englert, aktor, reżyser i wieloletni dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie. Wspomnieniami związanymi z Janem Fryczem na naszej antenie podzielił się również aktor Cezary Pazura. O tym poniżej.

„Równie ciekawy w garderobie, jak na scenie”. Englert, Żulczyk, Szczepkowska żegnają Frycza Jan Frycz nie żyje. Poinformował o tym dziś Teatr Narodowy w Warszawie. Aktor odszedł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Artystę pożegnało wiele osób ze świata kultury i sztuki, m.in. pisarz Jakub Żulczyk, którego z Fryczem połączył kultowy serial „Ślepnąc…

Pogrzeb Jana Frycza, fot. Leszek Szymański / PAP