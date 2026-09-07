Pogrzeb Jana Frycza. Artyści pożegnali wybitnego aktora, który spoczął na Powązkach

Pogrzeb Jana Frycza w Warszawie. Znani artyści żegnają aktora
O godz. 11 w Sali Pożegnań na Powązkach Wojskowych w Warszawie rozpoczął się pogrzeb aktora Jana Frycza. O godz. 13 spod Bramy św. Honoraty na Powąskach Starych ruszył kondukt do grobu w Alei Zasłużonych.
Rodzina, informując o ostatniej drodze aktora, prosiła, by zamiast kwiatów składać datki na Dom Artystów Weteranów Scena Polskich w Skolimowie.
Oprócz bliskich Jana Frycza opłakuje całe środowisko polskiej kultury i sztuki. Na uroczystości obecni są przyjaciele aktorzy i inni artyści, m.in. Jan Englert i Beata Ścibakówna, Jerzy Radziwiłowicz, Sonia Bohosiewicz, Mikołaj Grabowski, Krystyna Janda, Janusz Gajos, Borys Szyc, Małgorzata Kożuchowaska, Tomasz Karolak, Andrzej Grabowski, Grażyna Torbicka czy Arkadiusz Janiczek. Uroczystość ma charakter państwowy.
Jan Englert wspomina aktora
Uważałem się za zawodowego starszego brata Jana Frycza. Myślę, że to była świadomość jednostronna – on nigdy nie czuł się ode mnie młodszy. Bardzo trudną jest rzeczą dla starszego brata stwierdzić, że młodszy jest zdolniejszy. Wielokrotnie tego doświadczyłem (...). Nigdy nie wiedziałem, co mnie spotka ze strony Janka, i to było fantastyczne. Czasami, jak już graliśmy przedstawienia, nie wiedziałem, co zagra: czy będzie dzisiaj zgorzkniałym starcem, czy entuzjastą młodości. Wymykał się kategoriom – powiedział aktor Jan Englert, wieloletni dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie.
Jan Klata o Janie Fryczu: Był nienasyconym artystą i człowiekiem
Jan Frycz był nienasyconym artystą i człowiekiem. To nie tylko był aktor, który potrafił wszystko, ale z tego, że potrafił wszystko, wyciągał wniosek, że chciałby spróbować czegoś jeszcze – powiedział dyrektor Teatru Narodowego Jan Klata.
Jak zastrzegł reżyser, Jan Frycz wymagał najpierw od siebie, a następnie od innych.
Był osobą, która potrafiła wskoczyć w szczeliny rzeczywistości na moment, a potem mieć do tego dystans. Niezwykłe były te momenty obcowania z nim na próbach, ale także podczas każdej rozmowy – powiedział.
Jan Frycz odszedł 15 sierpnia w wieku 72 lat
Aktor zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym, w otoczeniu najbliższych. O jego śmierci poinformował 17 sierpnia Teatr Narodowy w Warszawie.
Jan Frycz stworzył setki aktorskich kreacji, na stałe zapisując się w historii polskiego filmu i teatru. Do ostatnich chwil był aktywny zawodowo. W tygodniu poprzedzającym jego odejście, rozpoczął próby do „Orestei” w reż. Luka Percevala.
Wybitny Jan Frycz zostanie zapamiętany m.in. jako Dario z serialu „Ślepnąc od świateł”, surowy, despotyczny ojciec Andrzej Winkler z filmu „Pręgi” czy jako Stomil ze spektaklu „Tango” Sławomira Mrożka w reżyserii Jerzego Jarockiego. Ostatnią rolą kinową Jana Frycza była rola w filmie "Król dopalaczy”. Obraz miał premierę w marcu tego roku.
Na antenie RMF FM aktora wspominał Jan Englert, aktor, reżyser i wieloletni dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie. Wspomnieniami związanymi z Janem Fryczem na naszej antenie podzielił się również aktor Cezary Pazura. O tym poniżej.