Obecnie wieś nie wymaga ewakuacji, dostęp do niej jest jednak ograniczony. Część mieszkańców przeniosła się na razie do swoich najbliższych. Dziś rozmawiałem z jedną z rodzin, których budynek jest zalany, wokół jest woda, trudny dostęp do obiektu. Zalanych jest wiele budynków letniskowych - relacjonował Leśniakiewicz.

Wiceszef MSWiA podkreślił, że wodowskazy na razie nie pokazują wzrostu poziomu wody. Jednocześnie zwrócił uwagę, że powyżej Wyszkowa na Bugu są zatory, które - jeśli zostaną przerwane - spiętrzą wodę poniżej tej miejscowości. W razie takich okoliczności być może trzeba będzie podejmować decyzję o wysadzaniu zatoru - przekazał. Leśniakiewicz zapewnił, że MSWiA dysponuje środkami na usuwanie skutków powodzi. Przypomniał, że wójtowie mają możliwość uruchamiania środków na doraźną pomoc do 6 tys. zł. Częściowe zalanie wsi Młynarze / Leszek Szymański / PAP Sołtys wsi Młynarze Adam Sykulski powiedział, że obecnie oszacowanie strat jest jeszcze niemożliwe. Już teraz wiadomo, że praktycznie wszystkie pola uprawne zostały zalane, a w związku z tym zniszczone zostały uprawy ozime. Zobacz również: Podtopienia na Mazowszu. Wylewa rzeka Liwiec