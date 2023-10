Już można kupować bilety na nowe połączenie kolejowe z Warszawy do Lwowa - przekazali w mediach społecznościowych wielkopolska firma kolejowa SKPL, a także Ukrzaliznytsia, czyli ukraiński państwowy przewoźnik kolejowy. Pierwszy skład z Warszawy Wschodniej w kierunku Lwowa ma wyruszyć w niedzielę, 15 października, o godzinie 21:45.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pociągi na trasie Warszawa Wschodnia - Lwów miałyby kursować z przesiadką w znajdującej się 60 km od Lwowa Rawie Ruskiej (oryginalne brzmienie nazwy przystanku to Rava Ruskaia - tak figuruje ona w wyszukiwarkach połączeń). Tam pasażerowie, ze względu na różnicę szerokości torów, musieliby się przesiąść do ukraińskich składów.

Informację o rozpoczęciu kursowania pociągów podały na Facebooku zarówno SKPL, jak i Ukrzaliznytsia.

Informacje od SKPL

Jak podała wielkopolska firma, "nowe połączenie kolejowe z Rawy-Ruskiej do Warszawy rusza w niedzielę 15 października". Ze Lwowa do Warszawy skład rozpocznie trasę o godz. 8:30, a z Warszawy w kierunku Lwowa odjedzie o godzinie 21:45.

SKPL przekazał na Facebooku "garść przydatnych informacji". Przypomniano, że aktualny rozkład jazdy można sprawdzić m.in. na stronie internetowej shortlines.pl i na Portalu Pasażera .

"Obecnie ceny kształtują się na poziomie ok. 130 zł za przejazd w drugiej klasie oraz ok. 145 zł za pierwszą klasę i są uzależnione od różnic kursowych; zgodnie z decyzją Urzędu Transportu Kolejowego pociąg nie jest dostępny w komunikacji krajowej; z uwagi na procedury graniczne obowiązujące po stronie ukraińskiej do pociągu w Rawie-Ruskiej należy stawić się przynajmniej 30 minut przed planowym odjazdem" - czytamy w komunikacie SKPL opublikowanym w mediach społecznościowych.

Komunikat Ukrzaliznytsia

Jak powiedział prezes Ukrzaliznytsia, cytowany przez profil przewoźnika w mediach społecznościowych, na stacji Rawa Ruska "pasażerowie będą mogli wygodnie przejść z pociągu o szerokości toru ukraińskiego (1520 mm) do pociągu toru europejskiego (1435 mm) i odwrotnie".

"Ciągle pracujemy nad rozbudową międzynarodowych kolejowych tras pasażerskich, aby Ukraińcy mogli spokojnie wyjechać za granicę i wrócić" - dodał.

Jak kupić bilet?

SKPL przypomina, że bilety na to połączenie można nabyć przez stronę booking.uz.gov.ua . Po wyszukaniu połączenia w Portalu Pasażera i kliknięciu w opcję "Kup bilet", pojawia się komunikat "przewoźnik nie prowadzi internetowej sprzedaży biletów".

Jak z kolei podał portal rynek-kolejowy.pl, bilety na nowe połączenie są w sprzedaży zarówno za pośrednictwem strony Kolei Ukraińskich, jak i aplikacji Ukrzaliznyci - w tym drugim przypadku, do rejestracji potrzebny jest jednak ukraiński numer telefonu.

"Formalnie połączenie będzie działać jak pociąg Kolei Ukraińskich także na terytorium Polski. Nie ma możliwości zakupu biletów na przejazd tylko po terytorium naszego kraju, jedynym postojem handlowym między Rawą Ruską a Warszawą Wschodnią będzie ten w Lublinie Głównym" - czytamy na łamach rynek-kolejowy.pl.

Kto będzie odpowiedzialny za obsługę połączenia?

Jak informowaliśmy pod koniec września, polskim przewoźnikiem, który będzie odpowiadał za tabor i obsługę połączenia, jest wielkopolska firma SKPL.

Zleceniodawcą uruchomienia pociągu między Warszawą a Rawą Ruską i docelowo Lwowem jest jednak ukraiński, narodowy przewoźnik, odpowiednik naszego PKP (Ukrzaliznica).