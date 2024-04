Konflikt z rówieśnikiem - tak 28-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego na Mazowszu tłumaczył, dlaczego w środku nocy wtargnął do jednego z domów w tym powiecie i uderzył kijem bejsbolowym w głowę śpiącego mężczyznę. Pokrzywdzony trafił do szpitala.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Kilka dni temu policja dostała zgłoszenie od 28-letniego mieszkańca powiatu ciechanowskiego. Wynikało z niego, że nocą ktoś wtargnął do domu mężczyzny w czasie, gdy on spał, a następnie uderzył go kijem bejsbolowym w głowę.

Pokrzywdzony trafił do szpitala. Wkrótce policja zatrzymała podejrzewanego o dokonanie napaści, również 28-latka.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu uszkodzenia ciała. Przyznał się on do tego czynu. Swoje zachowanie tłumaczył konfliktem z rówieśnikiem - mówi rzeczniczka ciechanowskiej policji Magda Zarembska. 28-latkowi grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.



Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem. Ma też zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym i zbliżania się do niego.