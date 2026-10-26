Po alkoholu i bez kasku. 16-latek w szpitalu po wypadku na hulajnodze

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Poważny wypadek na ulicy Działdowskiej w Mławie. Jadący hulajnogą 16-latek stracił panowanie nad pojazdem. Z impetem uderzył głową w barierę oddzielającą ścieżkę rowerową od jezdni.

Chłopak jechał ścieżką rowerową w kierunku drogi wojewódzkiej nr 544. Jak poinformowała mławska policja, nie miał na sobie kasku ochronnego. Po upadku stracił przytomność, a na pomoc ruszył jego starszy brat, który również poruszał się hulajnogą.

Służby ratunkowe szybko pojawiły się na miejscu, a poszkodowanego przetransportowano śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

16-latek ma poważne obrażenia – nadal przebywa pod opieką lekarzy.

Policja: 16-latek był pod wpływem alkoholu

Podkomisarz Anna Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Mławie potwierdziła, że nastolatek kierował hulajnogą pod wpływem alkoholu.

Szczegółowe okoliczności zdarzenia są nadal wyjaśniane, a o sprawie zostanie powiadomiony sąd rodzinny.

Policja nie ujawnia, jakie było stężenie alkoholu w organizmie chłopca.

Przestroga dla innych użytkowników hulajnóg

Mławska policja apeluje o rozwagę i przypomina, że jazda hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu jest nie tylko niebezpieczna, ale i niezgodna z prawem.

Brak kasku dodatkowo zwiększa ryzyko poważnych obrażeń w razie wypadku.

Teraz najważniejsze, żeby chłopiec doszedł do siebie. Jego wypadek powinien być przestrogą dla innych – podkreśla podkom. Pawłowska.