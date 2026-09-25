Tylko dla 18+, konieczne prawo jazdy i OC. Jak kraje Europy radzą sobie z użytkownikami hulajnóg?

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Hulajnogi elektryczne szturmem podbiły europejskie miasta, stając się szybkim i wygodnym środkiem transportu, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Jednak wraz z ich rosnącą popularnością pojawiły się poważne wyzwania – liczba wypadków z udziałem użytkowników tych pojazdów rośnie w alarmującym tempie. W odpowiedzi na ten trend kolejne kraje wprowadzają coraz bardziej restrykcyjne przepisy. Czy Polska pójdzie ich śladem?

Walka z nieodpowiedzialnym zachowaniem użytkowników hulajnóg elektrycznych trwa w całej Europie.

W Irlandii z hulajnóg mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie, posiadające prawo jazdy, a podczas jazdy obowiązkowe są kaski i kamizelki odblaskowe.

W wielu krajach, takich jak Grecja, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Francja czy Holandia, obowiązkowe jest wykupienie ubezpieczenia OC. W Grecji za brak polisy grozi mandat 250 euro (ok. 1100 zł), a jazda bez kasku czy w słuchawkach to kolejne 150 euro kary. W Hiszpanii i Niemczech hulajnogi muszą być rejestrowane, a w Niemczech pojazdy otrzymują specjalne naklejki z informacją o aktualnym ubezpieczeniu.

We Francji OC jest obowiązkowe już od trzech lat, choć rejestracja nie jest wymagana.

Ostre przepisy obowiązują w Holandii – tam hulajnogi traktowane są jak motorowery, wymagają homologacji, tablic rejestracyjnych i OC. Od 2027 roku korzystać z nich będą mogły wyłącznie osoby pełnoletnie.

W Austrii osoby, które nie ukończyły 16. roku życia, muszą obowiązkowo korzystać z kasku ochronnego podczas jazdy. Austriacki ustawodawca postanowił również zaostrzyć przepisy dotyczące dopuszczalnego poziomu alkoholu we krwi dla kierujących hulajnogami i innymi elektrycznymi jednośladami. Nowy limit to 0,5 promila – wcześniej wynosił on 0,8 promila.

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Co dalej z hulajnogami w Polsce?

Na razie polski rząd nie planuje wprowadzenia obowiązkowej rejestracji czy OC dla hulajnóg elektrycznych. Obowiązek kasku dotyczy wyłącznie osób poniżej 16. roku życia, a minimalny wiek użytkownika to 13 lat. Jednak rosnąca liczba wypadków i coraz bardziej restrykcyjne przepisy w innych krajach mogą wkrótce wymusić kolejne zmiany

Zgodnie z najnowszymi propozycjami, wszystkie hulajnogi elektryczne wyprodukowane po 1 kwietnia 2027 roku będą musiały mieć fabryczne blokady uniemożliwiające przekroczenie prędkości 20 km/h. Obecnie takie ograniczenie już istnieje, ale łatwo je obejść. Teraz Transportowy Dozór Techniczny ma kontrolować zarówno urządzenia sprzedawane w Polsce, jak i części sprowadzane z zagranicy.

To jednak nie koniec zmian. Już od 1 stycznia 2027 roku mogą wejść w życie wyższe mandaty: co najmniej 100 zł za jazdę po chodniku z nadmierną prędkością i za nieustąpienie pierwszeństwa pieszym.

Za nieprawidłowo zaparkowaną hulajnogę grozić będzie mandat w wysokości 200 złotych.