Płock organizuje zbiórkę darów dla Charkowa, o którą poprosił w dramatycznym apelu mer tego ukraińskiego miasta Ihor Terechov. Transport z pomocą humanitarną ma wyruszyć tam w najbliższy wtorek. Potrzebne są m.in. żywność, w tym dla dzieci oraz leki.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

"Otrzymałem dramatyczną prośbę od mera Charkowa Ihora Terechova o pomoc w związku z kryzysem humanitarnym, do jakiego doprowadzili rosyjscy agresorzy bombardując w tym ukraińskim mieście osiedla mieszkaniowe i infrastrukturę, m.in. szpitale, szkoły, przedszkola" - oznajmił w niedzielę na Facebooku prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Jak zapowiedział, przygotowany zostanie TIR, który z z najpotrzebniejszymi artykułami zostanie wysłany do Charkowa. "Bardzo proszę Państwa o wsparcie w przygotowaniu transportu" - zaapelował prezydent Płocka. Dodał, iż dary można przynosić do tamtejszego ratusza w godz. 8-19, codziennie, także w niedzielę lub do Punktu Zbiórki Darów przy ul. Misjonarskiej, który działa w dni powszednie w godz. 8-18.



Czego najbardziej potrzebują mieszkańcy?

Powołując się na informacje otrzymane od mera Charkowa, Nowakowski wspomniał, iż potrzebne są konserwy warzywne, owocowe, mięsne, rybne, płatki, makaron, zupy instant, przeciery, ciastka, słodycze, czekolada, miód, wafle, batony energetyczne, olej roślinny, kawa, herbata, mleko w proszku, sól, cukier, suszone owoce, orzechy, a także żywność dla dzieci, jak np. mieszanki, płatki zbożowe, przeciery, herbatniki i płatki kukurydziane.



Prezydent Płocka wśród artykułów, których potrzebują obecnie mieszkańcy Charkowa, wymienił też leki - środki przeciwalergiczne, leki sercowo-naczyniowe, antybiotyki, przeciwwirusowe, do leczenia chorób układu oddechowego, antyseptyki i środki dezynfekujące, środki używane na zatrucia i do intoksykacji oraz witaminy. "Dziękuję za każdy dar" - zakończył wpis na Facebooku Nowakowski.

Kolejna pomoc organizowana przez władze Płocka

W Płocku zbiórka pomocowa dla Ukrainy, w tym dla partnerskiego miasta Żytomierz, ruszyła tuż po agresji Rosji na Ukrainę. Dotychczas do Żytomierza, który z płockim samorządem współpracuje od 2013 r., wyjechało siedem transportów z pomocą humanitarną, w sumie 14 samochodów. Tydzień temu wysłano też transport pomocowy dla Kijowa. Następnie do Żytomierza i do Lwowa przekazano cztery autobusy, które uzupełniły tamtejsze tabory komunikacji miejskiej.