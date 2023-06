"Na pewno nie zaakceptujemy tego przetargu, bo po prostu nas na to nie stać" - powiedział RMF FM prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski o przetargu na budowę nowej siedziby Teatru TR na Placu Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki. Jak jednak dodał, obiekt "powstanie na 100 procent".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, oferty w przetargu znacznie przekraczają pieniądze zapisane w budżecie miasta na budowę nowej siedziby Teatru. Miasto zaplanowało na ten cel 281 milionów złotych, a najtańsza oferta wyniosła 640 mln złotych.

Właśnie to analizujemy w tej chwili, ale na pewno nie zaakceptujemy tego przetargu, bo po prostu nas na to nie stać. To byłaby najdroższa inwestycja w Polsce - powiedział RMF FM prezydent Warszawy.

Czy powstanie nowa siedziba teatru?

Dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski zapytał o to, czy to oznacza, że nowy budynek teatru może nie powstać.

Powstanie na 100 procent. To jest wpisane w nasze plany, natomiast czy będziemy w stanie to realizować teraz? Za takie pieniądze na pewno nie. Chyba nie powinno Państwa dziwić, że jeżeli nagle mamy oferty, które mówią o dodatkowym pół miliardzie złotych, to miasta na tego typu realizacje nie stać - powiedział Rafał Trzaskowski.

Prezydent dodał, że na rządowych zmianach podatkowych Warszawa straciła ponad 8 mld złotych. Premier na początku roku obiecał stolicy 3 miliardy złotych, ale pieniądze mają być wydane m.in na śródmiejską obwodnice miasta i budowę stadionu lekkoatletycznego Skry.