150 osób z niepełnosprawnościami zatrudnia Spółdzielnia Inwalidów "Równość" w Czersku na Pomorzu. Firma straciła głównego kontrahenta, dla którego od 26 lat produkowała buty. Ogromne problemy finansowe zmuszają zarząd do zwalniania ludzi - do tej pory pracę straciło 60 osób.

Spółdzielnia Inwalidów "Równość" w Czersku / Stanisław Pawłowski / RMF FM

Jeżeli coś szybko się nie zmieni, będzie nam ciężko utrzymać zakład nawet do końca miesiąca - mówi nam prezes Spółdzielni Inwalidów "Równość" w Czersku na Pomorzu.

Spółdzielnia to zakład pracy chronionej. Zatrudnia osoby z różnym stopniem niepełnosprawności, czy to fizycznej, czy intelektualnej. Większość pracowników to kobiety.

Dla ludzi z niepełnosprawnością praca to nie tylko możliwość zarobienia pieniędzy, ale też forma terapii i często najważniejszy, życiowy cel.

Jedna z pracownic, pani Krystyna, powiedziała naszemu reporterowi, że pracuje w tym miejscu 32 lata. Jest jedyną żywicielką rodziny, bo kilka miesięcy temu jej mąż - także osoba niepełnosprawna - stracił pracę w spółdzielni.

W zwykłych zakładach nie zatrudnią ludzi z takimi upośledzeniami. Jeżeli pozbędziemy się tutaj na Pomorzu takiego zakładu, będzie bardzo duża strata, bo oni sobie w życiu nie poradzą - mówi Gabriela Rogańska, brygadzistka.

Teraz załoga pracuje nad elementami obuwia dla wojska - i takich zamówień potrzeba tu jak najwięcej.

Na co może liczyć zakład pracy chronionej?

Nasza reporterka Magdalena Grajnert sprawdzała, na jaką pomoc może liczyć taka spółdzielnia. Zakłady pracy chronionej mogą korzystać z rządowych dofinansowań, zwolnień z opłat i zwrotu kosztów, np. wyposażenia stanowiska czy zakupu urządzeń. Mogą też dostać pieniądze na przebranżowienie.

Tym, czy z tych możliwości korzystają, i czy w ogóle o nich wiedzą, powinien zainteresować się lokalny samorząd.

To on powinien pochylić się, zdiagnozować przeanalizować sytuację tego podmiotu po to, żeby próbować wspólnie znaleźć rozwiązanie problem - mówi naszej reporterce Anita Czerwińska, pełnomocnik rządu u ds. Ekonomii Społecznej. Właśnie zaangażowanie samorządu i lokalnych przedsiębiorców jest kluczowe w takich sytuacjach - dodała.