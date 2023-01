Zakończył się pierwszy etap budowy tramwaju na Kasprzaka. Od jutra będzie można pojechać linią 78 nowymi torami na wyremontowanym i odcinku na Kasprzaka od Skierniewickiej do Karolkowej.

/ Tramwaje Warszawskie / Materiały prasowe

Na nowo oddanej trasie pasażerów wozić będą tramwaje linii 78.

Jak informują Tramwaje Warszawskie, w piątek, 6 stycznia przywrócony zostanie ruch tramwajowy na Prostej, Kasprzaka i Skierniewickiej (między przystankami Rondo ONZ a Metro Płocka).

Tramwaje linii 78 zostaną skierowane na nową trasę, przebiegającą w obu kierunkach ulicami: ŻERAŃ FSO – al. Jana Pawła II – Prosta – Kasprzaka – Skierniewicka – Wolska – OS. GÓRCZEWSKA.

Tramwaje będą podjeżdżały na przystanki co 8 minut w godzinach szczytu i co 12 minut poza szczytem. Obecna trasa linii 11, czyli ulicą Okopową i Towarową do placu G. Narutowicza, zostaje utrzymana.

Pierwszy odcinek gotowy

Prace przy budowie tramwaju na Kasprzaka ruszyły w marcu 2022 roku. Dziś gotowych jest już ponad pół kilometra nowych torów – między ul. Skierniewicką a Karolkową. Dzięki temu cała trasa – między ul. Wolska a rondem ONZ – będzie w jednolitym standardzie technicznym i z zielonymi torami pokrytymi roślinnością.

Najważniejszą częścią zakończonych prac jest nowy węzeł rozjazdowy, który pozwoli tramwajom skręcać także w kierunku ul. Wolskiej. Dotychczas nie było takiej możliwości.

Nowa trasa zapewni szybki dojazd do dwóch stacji metra: Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ. Podróż potrwa zaledwie kilka minut.