Zderzenie dwóch samochodów osobowych całkowicie sparaliżowało ruch w centrum stolicy. Jedno z aut uderzyło w latarnię, która spadła na sieć trakcyjną.

Kolizja w centrum Warszawy / Tomasz Gzell / PAP

Do zderzenia dwóch aut, które całkowicie sparaliżowało ruch w centrum Warszawy doszło w poniedziałek około godziny 17. Wstrzymany był ruch tramwajowy od placu Zawiszy do ronda Waszyngtona, ponieważ jeden z samochodów po zderzeniu uderzył w latarnię, która spadła na sieć trakcyjną. W związku z tym wyłączone było napięcie i w całym tzw. ciągu al. Jerozolimskich - od pl. Zawiszy do Ronda Waszyngtona - przestały jeździć tramwaje.

Rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz poinformował, że po godzinie 18 przywrócony został ruch tramwajów w al. Jerozolimskich.

Z utrudnieniami muszą się liczyć jeszcze kierowcy. Cały czas zablokowany jest jeden pas al. Jerozolimskich w kierunku pl. Zawiszy - przekazał sierżant sztabowy Rafał Markiewicz z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Wcześniej policjant poinformował, że obaj kierowcy byli trzeźwi. W wyniku zdarzenia nikt nie został ranny.