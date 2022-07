W najbliższą sobotę w Warszawie odbędzie się 31. Bieg Powstania Warszawskiego. Do tej pory zgłosiło się ponad 7 tysięcy osób. To dwa razy więcej niż rok temu. Ale zapisy nadal trwają. Termin zgłoszeń upływa w piątek 29 lipca. W sobotę wieczorem w stolicy szykują się spore utrudnienia w ruchu. Sprawdź, które trasy będą zamknięte.

Jeszcze tylko do jutra potrwają zapisy na tegoroczny, 31. Bieg Powstania Warszawskiego. Organizator zachęca, by zrobić to przez stronę internetową. Można również zapisać się w biurze zawodów (Ośrodek Polonia, ul. Konwiktorska 6). Do tej pory udział w wydarzeniu zadeklarowało ponad 7 tys osób.

Organizatro przypomina, że do jutra wydawane będą pakiety startowe. W sobotę będą mogły je odebrać tylko osoby spoza Warszawy.

Dwa dystanse. 5 i 10 km

Biegacze pobiegną na dwóch dystansach: 5 km oraz 10 km. Obie trasy mają atest PZLA. Oznacza to, że spełniają następujące kryteria:

różnica wysokości nad poziomem morza nie powinna przekraczać 1 m/km (między startem, a metą);

odległość między startem, a metą nie powinna przekraczać 50% długości trasy;

trasa biegu musi być poprowadzona po drogach utwardzonych: kostka, beton, asfalt. Wyjątkiem są okolice startu i mety;

Trzeba zamknąć ulice. Utrudnienia dla kierowców

Rozpoczęcie pierwszego biegu, w sobotę o godz. 20:30, drugiego o 21:00. Choć to późne, wieczorne godziny, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu.

Oba biegi wystartują z tego samego miejsca, z placu Krasińskiego. Metę wyznaczono na ul. Konwiktorskiej. Sprawdź, które ulice będą zamknięte.