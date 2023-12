Do skandalicznych wydarzeń doszło do w Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku. Dwie opiekunki nagrywały telefonem podopieczną DPS-u pod prysznicem. Nagą kobietę poniżano i zmuszano do różnych czynności. Dyrektorka placówki złożyła już zawiadomienie na policję. "Jestem zszokowana i oburzona" - napisała w specjalnym oświadczeniu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Serwis pultusk24.pl poinformował o skandalu wczoraj. W sieci ukazało się nagranie z telefonu przedstawiające opiekunki Domu Pomocy Społecznej znęcają się nad kobietą w czasie czynności higienicznych. Opiekunki kazały podopiecznej pozdrawiać do kamery nieobecną pracownicę DPS. "Starszej pani nie podobało się to. Dodatkowo na nagraniu widać było miejsca intymne starszej kobiety" - napisał portal powołując się na swoje źródło. Nagranie miało zostać zamieszczone we czwartek na profilu facebookowym przez męża jednej z opiekunek. Dyrektorka DPS zszokowana Dyrektorka Domu Pomocy w Pułtusku, Anna Popowicz potwierdziła, że dwie opiekunki na nagraniu są pracownicami DPS-u. Dyrektorka nie kryje zażenowania. Portal pultusk24.pl zamieścił dziś oświadczenie Anny Popowicz, która napisała, że taka sytuacja "nigdy nie powinna się wydarzyć". "Jestem zszokowana i oburzona, że doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy dopuścili się takiego zachowania. Wobec obydwu pań zostały wszczęte procedury, mające na celu niezwłoczne wyciągniecie konsekwencji o charakterze dyscyplinarnym. Dzisiaj zostało również złożone na policji zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa" - stwierdzono w komunikacie. Wstępnie wiadomo, że policja będzie prowadzić postępowanie pod nadzorem prokuratury z Art. 191, który traktuje o bezprawnym utrwalaniu wizerunku nagiej osoby. Opiekunkom może grozić nawet 5 lat pozbawienia wolności. Zobacz również: Monika Strzępka rezygnuje z kierowania Teatrem Dramatycznym

Zlikwidowano agencję towarzyską w rejonie lotniska. Mogła działać "od wielu lat"

​Ograniczenie przyjęć dzieci w szpitalu w Ciechanowie

Nie żyje weteran Powstania Warszawskiego Stanisław Jan Majewski