Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali obywatela Gruzji podejrzanego o kradzież ponad 23 tys. dolarów. 45-latek działając wspólnie z innymi osobami zabrał torbę z pieniędzmi z samochodu zaparkowanego przed kantorem.

Zatrzymanie podejrzanego / KSP / Policja

Złodzieje obserwowali wcześniej swoją ofiarę. Aby unieruchomić samochód i wywabić z niego kierowcę, włożyli w koło terenowego subaru metalowy pręt.

Kierowca ruszając sprzed kantoru usłyszał niepokojący hałas, wysiadł więc z auta, żeby sprawdzić, co się stało. Wtedy został okradziony. Jeden z przestępców zakradł się do samochodu i zabrał torbę z tylnej kanapy. Pokrzywdzony dopiero po kilku minutach zorientował się, co się stało i powiadomił policję - relacjonuje podinsp. Robert Szumiata rzecznik śródmiejskiej policji.

Policjanci ze śródmiejskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu po wielotygodniowej analizie nagrań z kamer monitoringu, pracy operacyjnej i obserwacji okolic miejsca przestępstwa wytypowali i zatrzymali podejrzewanego o przestępstwo.

45-latek usłyszał już zarzut kradzieży i ukrywania dokumentów, które znajdowały się w skradzionej torbie. Kodeks karny przewiduje za to do 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.