W nocy z czwartku na piątek ulice Spacerowa i Goworka zostaną zamknięte dla ruchu samochodów. Firmy przygotowujące nową linię tramwajową w kierunku dzielnicy Wilanów zaczynają roboty związane z przebudową ciepłociągu. To główna magistrala zaopatrująca w ciepło tę część Mokotowa. Głębokość wykopów podczas robót będzie sięgała nawet 6 metrów. Wykonawca ma bardzo mało czasu na wykonanie tych prac. Może je przeprowadzić jedynie poza sezonem grzewczym, czyli od 15 maja do 31 sierpnia.

Warszawa / Shutterstock

Od nocy z czwartku na piątek, z 4 na 5 maja, zamknięte będą obie jezdnie ulic Spacerowej i Goworka - na odcinku od Puławskiej do Belwederskiej. Nie będzie można skręcić z Puławskiej na dół ani pojechać pod górę - z Belwederskiej i Gagarina. Objazdy będą prowadziły ulicami Belwederską, Chełmską i Dolną lub Idzikowskiego. Połącznie ze Spacerową stracą ulice Klonowa, Słoneczna i Zajączkowska. Aby ułatwić dojazd do budynków położonych przy parku Morskie Oko, na ulicach Grottgera i Pogodnej zostaną wprowadzone dwa kierunki ruchu.

Z tego powodu na tych ulicach ograniczone zostanie parkowanie. Także z ulicy Chocimskiej nie będzie można wyjechać na Goworka, dlatego na odcinku od Olszewskiej do placu budowy również będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy. Zmiany będą dotyczyły także ulicy Puławskiej. Kierowcy indywidualni nadal będą jeździli w obu kierunkach jezdnią zachodnią, ale zmieni się na niej organizacja ruchu. Dzięki temu powrót na Mokotów nadal będzie możliwy dwoma pasami - z zachodniej jezdni ulicy Puławskiej tymczasowo zniknie buspas.

Do centrum pozostanie jeden pas. Tak jak obecnie, jadący z południa przejadą na drugą jezdnię przy ulicy Willowej, a na właściwą nitkę wrócą przed skrzyżowaniem z ulicą Boya-Żeleńskiego. Autobusom umożliwiony zostanie przejazd przez plac budowy - wschodnią jezdnią ulicy Puławskiej. Powstanie tu specjalny pas, którym autobusy sześciu linii (Z-4, 138, 222, 501, 519, 522) pojadą aż do placu Unii Lubelskiej. Buspasy zostaną wytyczone także na ulicach Bagatela (w stronę placu Unii Lubelskiej) i Boya-Żeleńskiego (w kierunku placu Unii Lubelskiej).

Zmiany w komunikacji miejskiej

Z zamknięciem Spacerowej będą wiązały się także zmiany tras autobusów. Część z nich będzie kursowała specjalnym pasem na wschodniej jezdni Puławskiej do placu Unii Lubelskiej, a dalej ulicą Boya-Żeleńskiego. Inne zostaną skierowane na objazd ulicami Bagatela i Belwederską.

I tak 119: Rakowiecka-Sanktuarium - ... - Rakowiecka - Puławska - Dolna - Chełmska (powrót: Dolna - Puławska - Madalińskiego - al. Niepodległości) - ... - Wiśniowa Góra;

131: Dw. Centralny, Stare Bemowo/Fort Radiowo, Spartańska - ... - Waryńskiego - Boya-Żeleńskiego - pl. Unii Lubelskiej - Bagatela - Belwederska - Gagarina - ... - Sadyba/Wilanów;

138: Bokserska - ... - Puławska - pl. Unii Lubelskiej - Boya-Żeleńskiego - Waryńskiego (powrót: Waryńskiego - Puławska) - ... - Utrata;

167, 168: Stare Bemowo/Fort Radiowo, Spartańska - ... - Waryńskiego - Boya-Żeleńskiego - pl. Unii Lubelskiej - Bagatela - Belwederska - Gagarina - ... - Siekierki-Sanktuarium, Witolin;

222: Spartańska - ... - Puławska - pl. Unii Lubelskiej - Marszałkowska (powrót Boya-Żeleńskiego - Waryńskiego) - ... - Bielańska;

501, 519, 522: Dw. Centralny - ... - Waryńskiego - Boya-Żeleńskiego - pl. Unii Lubelskiej - Bagatela - Belwederska (powrót: Dolna - Puławska - pl. Unii Lubelskiej - Boya-Żeleńskiego - Waryńskiego) - ... - Stegny, Powsin-Park Kultury/Wilanów, Branickiego;

Z-4: Dworkowa - ... - Puławska - pl. Unii Lubelskiej - Boya-Żeleńskiego - Waryńskiego (powrót: Waryńskiego - Puławska) - ... - Pl. Konstytucji.

Utrudnienia dla pieszych

Utrudnienia czekają także pieszych. Odcinki chodników na ul. Goworka i Spacerowej - po obu stronach ulic - będą niedostępne. Piesi nie przejdą wzdłuż jezdni po stronie parku Morskie Oko - od ulicy Chocimskiej aż do Belwederskiej. Tablice informacyjne będą ich kierowały do ulicy Grottgera i dalej - przez park Morskie Oko - do ulic Słonecznej i Chocimskiej. Po drugiej stronie Spacerowej osoby idące z Belwederskiej będą musiały korzystać z chodnika przy drodze łączącej tę ulicę ze Spacerową (za hotelem). Następnie chodnikiem równoległym do jezdni dojdą do budynków numer 18, 20 i 20a. Dalej, aż do ulicy Klonowej, nie będzie przejścia. Natomiast na wysokości drogi wewnętrznej - przy budynku 10 - powstanie przejście przez jezdnię na drugą stronę ulicy, do parku. Rowerzyści powinni pamiętać, że nieczynny jest pas zarezerwowany dla nich na ulicy Spacerowej. Aby dojechać do Puławskiej, powinni kierować się ulicami Belwederską i Bagatela.