Ogromne kłęby dymu w Warszawie. Spłonęły samochody

RMF24

Strażacy dogaszają pożar przy ulicy Krasnobrodzkiej w Warszawie. Znajduje się tam hala magazynowa, warsztaty samochodowe oraz salony i komisy.

Z trasy S8 na wysokości węzła Łabiszyńska widać czarny dym. Pierwszą informację o pożarze otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. Potwierdzili ją strażacy.



Pali się przed stacją benzynową w stronę centrum. Już ciężko się oddycha - mówił jeden z naszych Słuchaczy.

Ogień pojawił się nad ranem. Objął m.in. warsztaty samochodowe oraz komisy. Zniszczył budynki o powierzchni ponad 1000 metrów kwadratowych.

czarny dym nad zakładem przemysłowym / RMF FM

Pożar w Warszawie / RMF FM

Na miejscu o godzinie 7:00 nie widać już ognia, który kilkanaście minut temu był potężny – relacjonuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Strażacy przelewają wodę przez konstrukcję budynków, w których mieściły się salony samochodowe.

Nad pogorzeliskiem unosi się jeszcze czarno-szary dym. Jego słup był widoczny w centrum Warszawy.

Świadkowie mówią, że gdy ogień trawił salony, słychać było eksplozje samochodów. Spłonęły wszystkie pojazdy wewnątrz i około 10 zaparkowanych przed budynkami.

Strażacy apelują, aby nie zbliżać się do miejsca pożaru, ze względu na dym, który może nieść toksyczne substancje. Najbliższe bloki mieszkalne znajdują się w odległości 100 metrów.

RMF FM