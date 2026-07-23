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Ogromne kłęby dymu w Warszawie. Spłonęły samochody

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 23 lipca (06:13)

Strażacy dogaszają pożar przy ulicy Krasnobrodzkiej w Warszawie. Znajduje się tam hala magazynowa, warsztaty samochodowe oraz salony i komisy.

Ogromne kłęby dymu w Warszawie. Spłonęły samochody
Kadr z filmu nadesłanego na Gorącą Linię RMF FM /materiały udostępnione

Z trasy S8 na wysokości węzła Łabiszyńska widać czarny dym. Pierwszą informację o pożarze otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. Potwierdzili ją strażacy. 
 

Pali się przed stacją benzynową w stronę centrum. Już ciężko się oddycha - mówił jeden z naszych Słuchaczy.

Ogień pojawił się nad ranem. Objął m.in. warsztaty samochodowe oraz komisy. Zniszczył budynki o powierzchni ponad 1000 metrów kwadratowych. 

Na miejscu o godzinie 7:00 nie widać już ognia, który kilkanaście minut temu był potężny – relacjonuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Strażacy przelewają wodę przez konstrukcję budynków, w których mieściły się salony samochodowe.

Nad pogorzeliskiem unosi się jeszcze czarno-szary dym. Jego słup był widoczny w centrum Warszawy. 

Świadkowie mówią, że gdy ogień trawił salony, słychać było eksplozje samochodów. Spłonęły wszystkie pojazdy wewnątrz i około 10 zaparkowanych przed budynkami.  

Strażacy apelują, aby nie zbliżać się do miejsca pożaru, ze względu na dym, który może nieść toksyczne substancje. Najbliższe bloki mieszkalne znajdują się w odległości 100 metrów. 

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