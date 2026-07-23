Ogromne kłęby dymu w Warszawie. Pożar na Krasnodarskiej
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Strażacy walczą z pożarem przy ulicy Krasnobrodzkiej na warszawskim Targówku. Znajduje się tam hala magazynowa, warsztaty samochodowe oraz komisy.
Z trasy S8 na wysokości węzła Łabiszyńska widać czarny dym. Pierwszą informację o pożarze otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. Potwierdzili ją strażacy.
Pali się przed stacją benzynową w stronę centrum. Już ciężko się oddycha - mówił jeden z naszych Słuchaczy.
Wkrótce więcej informacji.