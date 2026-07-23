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Ogromne kłęby dymu w Warszawie. Pożar na Krasnodarskiej

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 23 lipca (06:13)

Strażacy walczą z pożarem przy ulicy Krasnobrodzkiej na warszawskim Targówku. Znajduje się tam hala magazynowa, warsztaty samochodowe oraz komisy.

Ogromne kłęby dymu w Warszawie. Pożar na Krasnodarskiej
Kadr z filmu nadesłanego na Gorącą Linię RMF FM /materiały udostępnione

Z trasy S8 na wysokości węzła Łabiszyńska widać czarny dym. Pierwszą informację o pożarze otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. Potwierdzili ją strażacy. 
 

Pali się przed stacją benzynową w stronę centrum. Już ciężko się oddycha - mówił jeden z naszych Słuchaczy.

Wkrótce więcej informacji.

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