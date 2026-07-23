Ogromne kłęby dymu w Warszawie. Pożar na Krasnodarskiej

RMF24

Strażacy walczą z pożarem przy ulicy Krasnobrodzkiej na warszawskim Targówku. Znajduje się tam hala magazynowa, warsztaty samochodowe oraz komisy.

Kadr z filmu nadesłanego na Gorącą Linię RMF FM

Kadr z filmu nadesłanego na Gorącą Linię RMF FM / materiały udostępnione

Z trasy S8 na wysokości węzła Łabiszyńska widać czarny dym. Pierwszą informację o pożarze otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. Potwierdzili ją strażacy.



Pali się przed stacją benzynową w stronę centrum. Już ciężko się oddycha - mówił jeden z naszych Słuchaczy.

czarny dym nad zakładem przemysłowym

Wkrótce więcej informacji.