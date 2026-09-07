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Od wtorku przez dziesięć dni Warszawiacy usłyszą syreny alarmowe. Co to oznacza?

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 7 września (14:22)

Od 8 do 18 września mieszkańcy Śródmieścia, Żoliborza, Pragi-Południe, Mokotowa i Ochoty mogą usłyszeć syreny alarmowe oraz komunikaty głosowe. Warszawski ratusz zapowiada, że będą to wyłącznie testy systemu ostrzegania ludności. Nie trzeba podejmować żadnych działań.

Od wtorku przez dziesięć dni Warszawiacy usłyszą syreny alarmowe. Co to oznacza?
Syrena alarmowa /Shutterstock

Sprawdzanie działania syren będzie prowadzone od 8 do 18 września, w godzinach od 8 do 16. Krótkie sygnały dźwiękowe i komunikaty głosowe zostaną wyemitowane na terenie pięciu warszawskich dzielnic: Śródmieścia, Żoliborza, Pragi-Południe, Mokotowa i Ochoty.

Ratusz podkreśla, że dźwięki nie oznaczają wystąpienia zagrożenia.

Ćwiczenia są prowadzone w ramach kontroli sprawności miejskiego systemu ostrzegania obywateli. Mieszkańcy, którzy usłyszą syreny, nie muszą reagować ani podejmować szczególnych środków ostrożności.

Zwracajmy uwagę na dwa sygnały

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w polskim systemie alarmowania funkcjonują dwa podstawowe sygnały dźwiękowe.

Ogłoszenie alarmu to modulowany dźwięk syreny trwający trzy minuty. Odwołanie alarmu oznacza natomiast trzyminutowy sygnał ciągły.

Alarmy mogą być także przekazywane w formie komunikatów głosowych. W takiej sytuacji z głośników emitowany jest trzykrotnie komunikat: „Uwaga! Ogłaszam alarm…”, a przy odwołaniu – „Uwaga! Odwołuję alarm…”.

System syren, instalowanych m.in. na słupach oświetleniowych i budynkach użyteczności publicznej, służy do ostrzegania przed zagrożeniami związanymi nie tylko z działaniami zbrojnymi. Może być wykorzystywany również w przypadku klęsk żywiołowych lub skażenia terenu.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Warszawa syreny alarmowe
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