Od wtorku przez dziesięć dni Warszawiacy usłyszą syreny alarmowe. Co to oznacza?

Sprawdzanie działania syren będzie prowadzone od 8 do 18 września, w godzinach od 8 do 16. Krótkie sygnały dźwiękowe i komunikaty głosowe zostaną wyemitowane na terenie pięciu warszawskich dzielnic: Śródmieścia, Żoliborza, Pragi-Południe, Mokotowa i Ochoty.
Ratusz podkreśla, że dźwięki nie oznaczają wystąpienia zagrożenia.
Ćwiczenia są prowadzone w ramach kontroli sprawności miejskiego systemu ostrzegania obywateli. Mieszkańcy, którzy usłyszą syreny, nie muszą reagować ani podejmować szczególnych środków ostrożności.
Zwracajmy uwagę na dwa sygnały
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w polskim systemie alarmowania funkcjonują dwa podstawowe sygnały dźwiękowe.
Ogłoszenie alarmu to modulowany dźwięk syreny trwający trzy minuty. Odwołanie alarmu oznacza natomiast trzyminutowy sygnał ciągły.
Alarmy mogą być także przekazywane w formie komunikatów głosowych. W takiej sytuacji z głośników emitowany jest trzykrotnie komunikat: „Uwaga! Ogłaszam alarm…”, a przy odwołaniu – „Uwaga! Odwołuję alarm…”.
System syren, instalowanych m.in. na słupach oświetleniowych i budynkach użyteczności publicznej, służy do ostrzegania przed zagrożeniami związanymi nie tylko z działaniami zbrojnymi. Może być wykorzystywany również w przypadku klęsk żywiołowych lub skażenia terenu.