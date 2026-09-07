Od wtorku przez dziesięć dni Warszawiacy usłyszą syreny alarmowe. Co to oznacza?

RMF24

Od 8 do 18 września mieszkańcy Śródmieścia, Żoliborza, Pragi-Południe, Mokotowa i Ochoty mogą usłyszeć syreny alarmowe oraz komunikaty głosowe. Warszawski ratusz zapowiada, że będą to wyłącznie testy systemu ostrzegania ludności. Nie trzeba podejmować żadnych działań.

Sprawdzanie działania syren będzie prowadzone od 8 do 18 września, w godzinach od 8 do 16. Krótkie sygnały dźwiękowe i komunikaty głosowe zostaną wyemitowane na terenie pięciu warszawskich dzielnic: Śródmieścia, Żoliborza, Pragi-Południe, Mokotowa i Ochoty.

Ratusz podkreśla, że dźwięki nie oznaczają wystąpienia zagrożenia.

Ćwiczenia są prowadzone w ramach kontroli sprawności miejskiego systemu ostrzegania obywateli. Mieszkańcy, którzy usłyszą syreny, nie muszą reagować ani podejmować szczególnych środków ostrożności.

Zwracajmy uwagę na dwa sygnały

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w polskim systemie alarmowania funkcjonują dwa podstawowe sygnały dźwiękowe.

Ogłoszenie alarmu to modulowany dźwięk syreny trwający trzy minuty. Odwołanie alarmu oznacza natomiast trzyminutowy sygnał ciągły.

Alarmy mogą być także przekazywane w formie komunikatów głosowych. W takiej sytuacji z głośników emitowany jest trzykrotnie komunikat: „Uwaga! Ogłaszam alarm…”, a przy odwołaniu – „Uwaga! Odwołuję alarm…”.

System syren, instalowanych m.in. na słupach oświetleniowych i budynkach użyteczności publicznej, służy do ostrzegania przed zagrożeniami związanymi nie tylko z działaniami zbrojnymi. Może być wykorzystywany również w przypadku klęsk żywiołowych lub skażenia terenu.