​Od piątku, 17 lutego, w związku z rozpoczęciem budowy stacji metra Chrzanów, zamknięty zostanie przejazd ulicą Rayskiego na Bemowie. Zmieni się też trasa linii 249. Prace rozpoczną się także w rejonie ulic Połczyńskiej, Dostawczej i Łęgi.

Budowa stacji metra C04 „Bemowo” / Tomasz Gzell / PAP

Na Bemowie rozpoczęły się prace związane z budową ostatniego etapu zachodniego odcinka metra. W związku z rozpoczęciem budowy stacji Chrzanów i zamknięciem przejazdu ulicą Rayskiego, od dnia 18 lutego do odwołania wprowadzona zostanie zmiana trasy linii 249.

Autobusy nie dojadą do przystanku końcowego Chrzanów, który zostanie zawieszone. Ulicami Człuchowską, Lazurową, Batalionów Chłopskich dojadą do przystanku krańcowego Coopera.

Uruchomiony zostanie przystanek zastępczy Batalionów Chłopskich 54 zlokalizowany na ulicy Batalionów Chłopskich za skrzyżowaniem z ulicą Lazurową - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Pierwsze zmiany w organizacji w ruchu zostaną wprowadzone w piątek, 17 lutego od godz. 23.

Budowniczowie rozpoczną wykonywanie przyłączy i zajmą całą szerokości jezdni na wysokości bloku przy ul. Rayskiego 7. W związku z tym ulica straci swoją przejezdność - będzie się składać z dwóch niezależnych odcinków. Dojazd do niej będzie możliwy od ulicy Szeligowskiej lub Batalionów Chłopskich, nie będzie również przejazdu pomiędzy tymi ulicami.

Aby dostać się z ul. Szeligowskiej na Batalionów Chłopskich lub odwrotnie trzeba będzie skorzystać z objazdu ul. Lazurową. Od poniedziałku, 20 lutego, rozpoczną się prace na chodnikach i dojściach do budynku i lokali usługowych pod adresami Rayskiego 7, 9 i 11.

Roboty zostaną podzielone na etapy w taki sposób, żeby zapewnić swobodny dostęp do nieruchomości. Na początku przyszłego tygodnia rozpocznie się także budowa tymczasowego dojazdu do parkingu podziemnego pod budynkiem nr 11. Prace potrwają do końca kwietnia. Następnie planowane jest zamknięcie ulicy Rayskiego od numeru 7 do ul. Szeligowskiej.

Na ulicy Łęgi w poniedziałek, 13 lutego, rozpoczęła się budowa wodociągu do Stacji Techniczno-Postojowej i podziemnego przystanku Karolin. Na początku roboty prowadzone będą na drodze dla rowerów, chodniku i trawniku na wysokości ul. Dostawczej.

Piesi będą kierowani do przejścia drugą stroną ulicy. Na samej ulicy Łęgi prace prowadzone będą odcinkami o długości 30-100 metrów. Jezdnia będzie miejscowo zwężana, ale ruch zostanie na niej utrzymany cały czas.

Także w poniedziałek, 13 lutego, wystartowały prace przy budowie przyłącza kanalizacji przyszłej STP Karolin. Roboty prowadzone są na trawniku ul. Połczyńskiej na skrzyżowaniu z Dostawczą. Pierwsze zmiany w organizacji ruchu w tym rejonie zaplanowane są na przełom lutego i marca.

W ramach realizacji ostatniego etapu odcinka zachodniego linii M2 od szlaku za stacją Bemowo do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) "Karolin" powstaną m.in: 3 stacje: C3 Lazurowa, C2 Chrzanów i C1 Karolin wraz z torami odstawczymi, tunele szlakowe: D2, D3, D4, tunel łączący pierwszą stację ze stacją techniczno-postojową Karolin: D1 oraz Stacja Techniczno-Postojowa Karolin.