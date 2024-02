Rozbita grupa przestępcza przemycająca uchodźców. Nielegalny transport prowadził na zachód Europy. Tymczasowo aresztowane zostały trzy osoby.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na trop grupy wpadli policjanci z Opola, a ślady prowadziły na granicę z Białorusią. Tam przejmowano imigrantów, którzy - za pomocą drabin - pokonywali graniczne zabezpieczenia. Następnie samochodami przewożono ich na granicę z Niemcami.

Każda z osób za taki przemyt musiała zapłacić około 4 tys. zł. Głównie byli to obywatele państw Afryki i Bliskiego Wschodu.

Gdy jeden z imigrantów - Somalijczyk - nie miał odpowiedniej gotówki, został pobity i okradziony.

Cała trójka zatrzymanych to obywatele Ukrainy. Mają od 20 do 22 lat. Dwaj z nich odbierali i przewozili ludzi na Zachód. To oni również podejrzani są o pobicie Somalijczyka.

Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia. Postawiono im zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.