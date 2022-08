Od czwartku, 1 września komunikacja miejska w Warszawie wraca do rozkładu, jaki obowiązywał przed wakacjami. W związku z powrotem do szkół uczniów kursować będzie więcej autobusów, a w październiku, kiedy na uczelnie wracają studenci zaczną obowiązywać normalne rozkłady dla tramwajów i metra.

Warszawski tramwaj / Magdalena Grajnert / RMF24

Z początkiem roku szkolnego, na ulice wracają autobusy szkolne i podjazdy pod szkoły, ale będzie też kilka innych zmian, które mają poprawić komunikację. W godzinach szczytów komunikacyjnych na ulice wyjedzie ponad 1400 autobusów, a więc o ponad 100 więcej, niż w czasie wakacji.

Wakacyjne rozkłady zostaną utrzymane dla ok. 40 spośród ponad 300 linii autobusowych. Tramwaje i metra będą jeździły z obecną częstotliwością.

Październik to miesiąc, kiedy pasażerów znacząco przybywa - rozpoczęcie roku akademickiego to wzrost korzystających z miejskiej komunikacji o ponad 20 procent. Wtedy do podstawowych rozkładów jazdy wraca kilkanaście kolejnych linii autobusowych, tramwajowych i metro.

W godzinach szczytów komunikacyjnych na ulice wyjedzie prawie 1500 autobusów. Tramwaje będą kursowały co 4 lub 8 minut w godzinach szczytu, a w pozostałych godzinach - co 6 lub 12 minut. Pociągi metra w godzinach szczytów komunikacyjnych na pierwszej linii będą kursowały co 2 minuty 20 sekund, a na drugiej co 2 minuty 50 sekund.

Brak kierowców, konieczne korekty rozkładów

Operatorzy, których pojazdy obsługują trasy Warszawskiego Transportu Publicznego, zmagają się z brakiem kierowców.

Od pewnego czasu zgłaszają nam braki w obsadach, utrudniające planowe funkcjonowanie transportu publicznego - tłumaczy Tomasz Kunert, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego. Korekty rozkładów pozwalają unikać niespodziewanych "wypadnięć" kursów, co jest uciążliwe dla pasażerów - dodaje.

Do podobnych działań zostały też zmuszone inne duże miasta, np. w Krakowie z powodu braku kierowców od września zmniejsza liczbę autobusów na ulicach, w Poznaniu autobusy będą jeździły rzadziej niż przed wakacjami, sytuację analizuje Gdańsk.

Linie, których rozkłady zostały poddane korekcie, wybrano na podstawie analizy "napełnienia", czyli liczby pasażerów oraz okresów największego zainteresowania przejazdami i analizy połączeń - wyjaśnia Tomasz Kunert. Chodzi o to, żeby te relacje zastąpić innymi liniami. Na podstawie danych z liczników zamontowanych w pojazdach wiemy, ile osób wsiada i wysiada na konkretnych przystankach, ilu korzysta z poszczególnych odcinków tras, jakie są najpopularniejsze przystanki - wymienia Kunert.

Przed wakacjami liczba pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej wahała się między 80 a 85 proc. liczby z podobnego okresu przed pandemią. WTP zapowiada, że funkcjonowanie transportu będzie dokładnie oceniane, żeby w razie potrzeby wprowadzać korekty w rozkładzie jazdy.

Warszawski Transport Publiczny we wrześniu

Autobusy

Wraz z początkiem września zostaną przywrócone przedwakacyjne rozkłady jazdy dla autobusów linii: 104, 105, 109, 110, 117, 131, 132, 133, 146, 147, 150, 162, 164, 170, 186, 194, 204, 207, 208, 209, 211, 221, 249, 250, 263, 269, 332, 333, 338, 339, 340, 507, 517, 521, 522, 702, 704, 713, 717, 719, 723, 731, 735, 736, 750, 809, 815, 850, Z-1 (linia uruchomiona w miejsce E-1 na czas remontu ulic Saskiej i Egipskiej), L27, L43, L46. Częściej niż w wakacje będą jeździły autobusy linii 112, 171, 177, 190, 197, 201, 716 na trasach wprowadzonych po otwarciu nowych stacji metra.

Zgodnie z wakacyjnymi rozkładami jazdy będą kursować we wrześniu autobusy linii: 106, 114 (bez kursów METRO MŁOCINY - MŁOCINY UKSW), 125, 135, 141, 153 (bez podjazdów do przystanku Czerwonych Beretów), 155, 160, 163 (wprowadzenie podjazdów do szkoły w Powsinku, utrzymanie zawieszenia kursów poza szczytami komunikacyjnymi), 172, 173, 178, 179, 181 (bez podjazdów do bramy zachodniej Cmentarza Północnego), 182, 183, 188 (przywrócenie kursowania we wszystkie dni tygodnia z częstotliwością 15 min w porannym szczycie komunikacyjnym), 193 (utrzymanie rozkładu wakacyjnego w dni wolne), 210 (utrzymanie rozkładu wakacyjnego w niedzielę), 212, 225 (utrzymanie zawieszenia kursów poza szczytami komunikacyjnymi), 303, 314 (utrzymanie zawieszenia kursów poza szczytami komunikacyjnymi oraz skrócenie godzin kursowania), 319, 331, 502, 503, 509, 511, 512, 520, 523, 525, 712 i E-9. Nie będą kursowały autobusy linii 130, 195, 196, 206, 302, 304, 323, 365, 411 (w związku z zamknięciem ulicy Saskiej zastąpienie przez linię 507), E-2; utrzymana będzie trasa skrócona linii 401 (URSUS-NIEDŹWIADEK - METRO SŁUŻEW, wraz z uruchomieniem dodatkowych kursów do WKD RAKÓW i PKP URSUS).

Od września ponownie będą obowiązywały ułatwienia dla uczniów. Na ulice wyjadą autobusy linii 332 i 379. Dla linii 163, 164, 201 i L24 zostaną przywrócone podjazdy do szkół. Autobusy linii 121 będą realizowały kurs szkolny.

Jednocześnie zostaną wprowadzone stałe zmiany w Warszawskim Transporcie Publicznym.

Autobusy linii 107 - w zamian za linię 159 - będą kursowały na trasie wydłużonej do pętli EC SIEKIERKI. Pojazdy linii 159 zostaną skierowane do przystanku końcowego MAŁE SIEKIERKI, co usprawni korzystanie z komunikacji miejskiej mieszkańcom nowych osiedli w rejonie ulicy Bluszczańskiej i Batalionu AK "Bałtyk".

Dla linii 121 w dni powszednie zostanie wprowadzona trasa wydłużona Metro Marymont - NOWE BEMOWO. W ten sposób dojdzie dodatkowe połączenie między Bielanami a Bemowem. W soboty autobusy będą kursowały od METRA MARYMONT do GWIAŹDZISTEJ.

W Wawrze na czas prac na ulicy Kadetów i zawieszenia kursowania autobusów linii 219 zostanie uruchomiona zastępcza Z42. Będzie obsługiwała trasę: WIATRACZNA - Grochowska - Płowiecka - Trakt Lubelski - Borków - Juhasów - Mrówcza - Skalnicowa - OŚRODEK SZKOLENIOWY. Autobusy linii 702 wrócą na trasę podstawową.

Dla autobusów linii 152 zostanie wprowadzona całodniowa trasa OS. DERBY - TARCHOMIN. Autobusy będą jeździły co 15 min. w godzinach szczytu z dodatkowymi kursami porannymi w dni nauki szkolnej, zastąpią też 304.

Autobusy linii 192 w dni powszednie będą podjeżdżały na przystanki co 15 min w godz. 6.00 - 20.00. W soboty będą obsługiwały trasę skróconą OS. KABATY - URSYNÓW PŁD z częstotliwością 20 min. W niedziele nie będą wyjeżdżały w trasy.

Autobusy linii 518 we wszystkie dni tygodnia będą kursowały na trasie podstawowej PL. TRZECH KRZYŻY - NOWODWORY z częstotliwością 20 min. W dni robocze będą uruchamiane dodatkowe kursy na trasie skróconej łączącej NOWODWORY z METREM MARYMONT.

Rozkład 527 zostanie skoordynowany ze 160 tak aby na wspólnym odcinku trasy autobusy pojawiały się naprzemiennie co usprawni dojazd do metra Trocka i ułatwi przesiadki.

Na swoje stałe trasy i rozkłady przedwakacyjne od 2 września wrócą autobusy linii 710, 724 i 742 (korekta rozkładu).

Dla linii 709, 727 i 739 kursujących ulicą Puławską od 5 września zostaną wprowadzone nowe rozkłady jazdy. Z uwagi na duże wykorzystanie przez pasażerów oraz rozbudowę osiedli na terenie Józefosławia wzrośnie częstotliwość kursowania autobusów tej ostatniej linii.

Tramwaje

We wrześniu w dni powszednie tramwaje rano i po południu będą kursowały co 5 lub 10 min, a w pozostałych godzinach co 7,5 lub 15 min.

Linia 41 zostanie zlikwidowana. Od poniedziałku, 5 września tramwaje linii 1 w wybranych kursach będą dojeżdżały do ŻERANIA WSCHODNIEGO.

Metro

Pociągi metra, w godzinach szczytów komunikacyjnych, na pierwszej linii będą podjeżdżały na stacje co 2 min 50 s, a na drugiej co 3 min 30 s.

Warszawski Transport Publiczny od października

Autobusy

Od października autobusy linii: 106, 114, 125, 135, 141, 163, 172, 173, 178, 179, 182, 183, 193, 196, 212, 319, 331, 503, 509, 511, 520, 523, 525 i E-2 będą kursowały zgodnie ze swoimi podstawowymi, przedwakacyjnymi częstotliwościami.

Rozkłady jazdy wprowadzone w czerwcu zostaną utrzymane dla linii: 210 (tylko w niedziele), 225 (zawieszenie kursów realizowanych w międzyszczycie), 314 (będą kursowały także w międzyszczycie), 512 i 712 (tylko w dni wolne).

Na ulice nie powrócą autobusy linii 130, 195, 206, 302, 304, 323 i 365. Z autobusów linii 130, 195, 323 i 356 korzystało niewielu pasażerów, a w przypadku linii 130 i 195 dodatkowo pojawiły się utrudnienia związane z rozpoczęciem budowy trasy tramwajowej do Wilanowa.

Stałe zmiany zostaną wprowadzone dodatkowo dla linii: E-9, 160, 228, 411, 502 i 527. Dla autobusów linii 160 i 527 zostaną wprowadzone nowe trasy i rozkłady jazdy wynikające z przygotowywanego projektu zmian związanych z otwarciem nowych stacji metra na Bródnie. Autobusy linii 228, w zastępstwie linii 206, część kursów będą realizowały przez Wagonownię. Dla autobusów linii 411 zostanie wprowadzona stała trasa GOCŁAW - METRO POLITECHNIKA i jednocześnie zostanie zwiększona do 15 min częstotliwość kursowania autobusów linii 502 w międzyszczycie.

Tramwaje

Dla wszystkich tramwajów w dni powszednie zostanie przywrócona podstawowa częstotliwość. Rano i po południu składy będą podjeżdżały na przystanki co 4 lub 8 min, a w pozostałych godz. co 6 lub 12 min.

Metro

Pociągi metra w godzinach szczytów komunikacyjnych na pierwszej linii będą kursowały co 2 min 20 s, a na drugiej co 2 min 50 s.