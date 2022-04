Od wtorku 5 kwietnia przy ulicy Młynarskiej 16 na warszawskiej Woli zacznie działać nowy punkt nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. W ciągu jednego dnia będzie mógł nadać 100 numerów.

/ Shutterstock

Nawet 100 numerów PESEL w ciągu dnia roboczego będzie mógł wydać nowy punkt przy ul. Młynarskiej 16. Przeniesienie tych usług usprawni również pracę Wydziału Obsługi Mieszkańców przy Solidarności - poinformował rzecznik prasowy wolskiego ratusza Mateusz Witczyński.

Punkt przy ul. Młynarskiej 16 rozpocznie pracę 5 kwietnia i będzie do dyspozycji interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 16.

Nowe miejsce ma 5 stanowisk zamiast dwóch, dzięki czemu będzie w stanie obsłużyć dziennie nawet sto osób. Do tej pory było to ok. 35 osób, więc jego wydajność będzie znacznie większa – zaznaczył burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski.

Dodatkowo, już 6 kwietnia przy ul. Młynarskiej 16 otwarte zostaną 2 stanowiska, przy których uchodźcy mieszkający na Woli będą mogli wnioskować o przyznanie pomocy finansowej. Kwota 300 zł przysługuje wszystkim obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego i posiadają numer PESEL.