Jeden z najnowocześniejszych w Europie angiokardiografów działa od dzisiaj w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. To sprzęt, który pozwala diagnozować i leczyć powikłania m.in. u dzieci po przeszczepach.

/ Michał Dobrołowicz / RMF24

Na ekranie mamy obraz pacjenta po przeszczepie wątroby, u którego doszło do zwężenia tętnicy wątrobowej. To bardzo niebezpieczna sytuacja, bo zwężenie poprzedza zamknięcie naczynia, a zamknięcie to ciężkie uszkodzenie przeszczepionego narządu. Takie zwężenia powstają w wyniku odrzucania narządu. W ten sposób możemy uratować narząd i życie pacjenta albo zapobiec dalszemu uszkadzaniu narządu - opisuje prof. Piotr Kaliciński z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

To jeden z nielicznych w Europie, bardzo nowoczesnych aparatów. Będziemy wykorzystywać teraz dwa sprzęty tego typu, ten starszy jest używany od ponad ośmiu lat. Nie będzie przestojów - dodaje.

Prof. Kaliciński podkreśla, że dzięki nowemu aparatowi, skrócą się terminy oczekiwania na badanie. Osiem lat wiele też zmieniło w technologiach medycznych. Specjaliści przewidują, że na badania z wykorzystaniem nowego sprzętu trafiać będzie wiele osób.

/ Michał Dobrołowicz / RMF24

To nie będzie aparat tylko dla pacjentów po transplantacji. On będzie wykorzystywany do różnych interwencji, w tym na sercu, na ośrodkowym układzie nerwowym przy neuroradiologii, u noworodków z różnego rodzaju problemami naczyniowymi. Będziemy wykorzystywać ten sprzęt w stu procentach - dodaje prof. Kaliciński.