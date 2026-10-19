Niezwykłe znalezisko w podziemiach kościoła. „To bardzo ważny dzień”

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Fragmenty XVI-wiecznego ołtarza odnaleziono w podziemiach kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Nowym Mieście w Warszawie. Ta świątynia była zburzona dwa razy – w czasie potopu szwedzkiego i Powstania Warszawskiego.

Prezentacja odnalezionych bezcennych fragmentów renesansowego ołtarza z połowy XVI w. w podziemiach kościoła (fot. Radek Pietruszka)

Prezentacja odnalezionych bezcennych fragmentów renesansowego ołtarza z połowy XVI w. w podziemiach kościoła (fot. Radek Pietruszka) / PAP

Wiceminister kultury: To niezwykłe znalezisko

To bardzo ważny dzień dla świata konserwatorskiego, bo oto po 82 latach od czasu zakończenia Powstania Warszawskiego wciąż odkrywamy w podziemiach nowe znaleziska. Dzięki żmudnej, ale niezwykle interesującej pracy naukowo-badawczej, odkryto w tym kościele niezwykle znalezisko – fragmenty ołtarza renesansowego dłuta Jana z Urzędowa – powiedziała Bożena Żelazowska, wiceminister kultury i generalna konserwator zabytków w czasie briefingu, na którym pokazano odnalezione fragmenty ołtarza.

Dla konserwatorskiego świata, dla naszej nauki i polskiej kultury jest to niezwykłe znalezisko – dodała.

Według oceny badaczy fragmenty ołtarza pochodzą z ok. 1565–1580 r. Jego twórcą był Jan Michałowicz z Urzędowa.

Prezentacja odnalezionych bezcennych fragmentów renesansowego ołtarza z połowy XVI w. w podziemiach kościoła (fot. Radek Pietruszka) / PAP

„Nagle popatrzyła na nas rzeźba z twarzą Jezusa”

Na przełomie sierpnia i września, w trakcie prac w podziemiach kościoła, odnaleziono ok. 20 procent ołtarza wyrzeźbionego z wapienia pińczowskiego.

Sukcesywnie odgruzowując części podziemi, odsłanialiśmy kolejne rzeczy. Nagle popatrzyła na nas rzeźba z twarzą Pana Jezusa. To była wielka niespodzianka. Odgruzowywaliśmy dalej tę przestrzeń, odkrywając kolejne rzeźby – opowiadał dr Marcin Zgliński z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk.



Odnalezione fragmenty ołtarza (fot. Radek Pietruszka) / PAP

Kluczowa rola fotografii sprzed lat

Naukowcy przypuszczają, że ołtarz trafił do kościoła Nawiedzenia NMP dopiero pod koniec XVIII w. lub w XIX wieku. W dwudziestoleciu międzywojennym znajdował się w nawie bocznej kościoła.

Lokalizację i wygląd ołtarza przed wybuchem II wojny światowej naukowcy ustalili na podstawie fotografii znajdujących się w archiwum PAN.

Kościół, który dwukrotnie burzono i odbudowywano



Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny ufundowała księżna Anna Mazowiecka. Świątynia zbudowana w latach 1409–1411 była zburzona dwa razy, w czasie potopu szwedzkiego i Powstania Warszawskiego.

Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (fot. Radek Pietruszka) / PAP

Po zniszczeniach II wojny światowej kościół ponownie odbudowano w 1956 r. (w stanie surowym). Podczas prac nad wystrojem wnętrza, które trwały do lat 70., zachowano wyjątkowe walory architektoniczne, zwłaszcza gwiaździste sklepienie i gotyckie łuki.