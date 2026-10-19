Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki powstaje w jego rodzinnych stronach. Kiedy otwarcie?

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W przyszłym roku w Okopach na Podlasiu ma zostać otwarte Muzeum błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. W 2027 r. przypadać będzie 80. rocznica urodzin charyzmatycznego duchownego, który został zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.

Jak idzie budowa muzeum ks. Popiełuszki?

Muzeum w Okopach, rodzinnej miejscowości ks. Jerzego Popiełuszki, będzie oddziałem Muzeum Podlaskiego. Jego budowa rozpoczęła się w lipcu 2025 roku.

Dziś przypada 42. rocznica śmierci ks. Popiełuszki. Z tej okazji władze województwa podlaskiego przekazały nowe informacje ws. stanu prac przy budowie muzeum.

Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym zapewnił, że prace idą zgodnie z harmonogramem i są ukończone w 60 proc. Dodał, że wykonawca ma oddać budynek do maja 2027 roku.

Jako województwo chcemy do końca roku rozstrzygnąć wszystkie przetargi na wystawę wewnętrzną, na przeniesienie mieszkania ks. Jerzego z Warszawy. Chcemy, aby w 80. rocznicę urodzin, czyli we wrześniu przyszłego roku, można było to miejsce otworzyć — zapowiedział.

Budowa Muzeum błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki w Okopach (fot. Artur Reszko) / PAP

Wicemarszałek województwa podlaskiego Wiesława Burnos przekazała, że przy muzeum powstanie parking i miejsce zadumy.

Chcemy, żeby muzeum było miejscem integracji, dialogu, upowszechniania tych wartości, o które zabiegał i za które oddał życie ks. Jerzy Popiełuszko — mówiła kierowniczka placówki, Barbara Bojaryn-Kazberuk.

Muzeum w Okopach powstaje na działce, którą na ten cel przekazała Fundacja im. ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro”. List intencyjny w tej sprawie został podpisany w 2020 r.

Przyjaciel ks. Popiełuszki i kapelan „Solidarności”. Ks. Stanisław Małkowski nie żyje W wieku 82 lat zmarł ks. Stanisław Małkowski - działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u, kapelan „Solidarności”, i współpracownik ks. Jerzego Popiełuszki. Informację o jego śmierci przekazała Archidiecezja Warszawska,

Ks. Jerzy Popiełuszko - duszpasterz „Solidarności” bestialsko zamordowany przez SB

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. w Okopach. Po powstaniu „Solidarności” stał się jej duchowym przywódcą. Był także duszpasterzem krajowym ludzi pracy i służby zdrowia.

Od kwietnia 1982 r. w ostatnie niedziele miesiąca w kościele na Żoliborzu Popiełuszko celebrował msze św. za ojczyznę, gromadząc tłumy wiernych. Liturgie stały się symbolem i manifestacją wolności. Wygłaszane w czasie Eucharystii homilie były kolportowane w całej Polsce.

Budowa Muzeum błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki w Okopach (fot. Artur Reszko) / PAP

Ks. Jerzy Popiełuszko został porwany i zamordowany 19 października 1984 r. przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, gdy wracał z Bydgoszczy do Warszawy.

Pogrzeb duchownego odbył się 3 listopada 1984 r. Zgromadził około miliona osób.

Papież Benedykt XVI zaliczył ks. Popiełuszkę do grona błogosławionych 6 czerwca 2010 r., a papież Franciszek w 2014 r. ustanowił go patronem „Solidarności”. Trwa proces jego kanonizacji.