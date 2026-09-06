"Nie chodzi o wynik". Legendy Legii Warszawa zagrały w wyjątkowym meczu

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Roman Kosecki, Dariusz Dziekanowski i Łukasz Fabiański znaleźli się wśród ponad 70 byłych piłkarzy Legii Warszawa, którzy w niedzielę uczcili 110-lecie stołecznego klubu, grając w wyjątkowym meczu. Spotkanie rozegrano w formacie 3x30 minut.

Kapitanami drużyn byli Leszek Pisz i Miroslav Radović. W każdym zespole znalazło się ponad 30 zawodników, więc często dokonywano zmian.

Na ławce trenerskiej zasiedli m.in. obecny selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban oraz jego poprzednicy w tej roli związani w przeszłości również ze stołecznym klubem: Czesław Michniewicz, Stefan Majewski, Andrzej Strejlau czy Paweł Janas.

Na trybunach pojawiło około 10 tysięcy osób. Sędzią głównym był Paweł Raczkowski. Mecz komentował Dariusz Szpakowski, któremu towarzyszył były trener Legii i reprezentacji Polski - Jerzy Engel.

Byli piłkarze Legii Warszawa pozują do wspólnego zdjęcia (fot. Leszek Szymański) / PAP



Pierwszego gola już w trzeciej minucie meczu strzelił Radović. Po chwili dwie bramki zdobył Nemanja Nikolić. Drużyna Radovicia - grająca w zielono-białych strojach - dominowała od początku spotkania. Artur Jędrzejczyk nie wykorzystał rzutu karnego. Z 11 metrów trafił w poprzeczkę, więc Dusan Kuciak nie musiał nawet interweniować.

W drugiej odsłonie Jędrzejczyk, który przed tygodniem oficjalnie zakończył karierę i pożegnał się ze stołecznym klubem, przelobował bramkarza i strzelił gola na 1:3. Później syn Daniela Ljuboi - Justin - wykonał rzut karny, ale jego strzał obronił Fabiański. W trzeciej tercji bramki zdobyli Michal Hubnik i Nikolić. Następnie dla zespołu Pisza trafił Cezary Kucharski.

Ostatecznie drużyna Radovicia wygrała 5:2.

„Jesteśmy historią tego klubu”

Nie chodzi o wynik, lecz o spotkanie ze starymi znajomymi. Jesteśmy historią tego klubu. To jest coś pięknego. Życzę Legii kolejnych 110 lat, mistrzostw i Pucharów Polski oraz awansu do Ligi Mistrzów - mówił dziennikarzom jeden z zawodników wyjątkowego spotkania, były reprezentant Polski Roman Kosecki.

W Legii posmakowałem piłki nożnej na najwyższym poziomie. Zdobyłem tu wiele trofeów, grałem w Lidze Mistrzów. Mam dopiero 35 lat, a w tym meczu uczestniczą też zawodnicy, którzy występowali w Legii, gdy mnie nie było jeszcze na świecie - zauważył Michał Kucharczyk.

Grzegorz Szamotulski (L) i Łukasz Fabiański (P) podczas piłkarskiego meczu rozgrywanego okazji 110-lecia powstania Legii Warszawa (fot. Leszek Szymański) / PAP

Zacząłem trenować jako siedmiolatek. Przyszedłem do Legii w wieku 17 lat, a w tym roku kończę 40. Ten czas minął błyskawicznie. Ten mecz jest dla mnie bardzo ważny. Chciałem, żeby w koszulce Legii zobaczyły mnie moja żona i córka - opowiadał dziennikarzom Jakub Rzeźniczak.

Imponująca lista sukcesów Legii Warszawa

Legia jest jednym z najbardziej utytułowanych polskich klubów. 15 razy zdobyła mistrzostwo. 21-krotnie sięgnęła po Puchar Polski. Ma też w dorobku sześć Superpucharów.

