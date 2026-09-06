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Rusza Liga Mistrzów. Szymon Marciniak posędziuje Polakom

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 6 września (14:42)

Rusza kolejna edycja piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wtorkowe spotkanie inauguracyjnej kolejki fazy ligowej, w którym FC Porto zmierzy się z Manchesterem City, poprowadzi Szymon Marciniak.

Rusza Liga Mistrzów. Szymon Marciniak posędziuje Polakom
Szymon Marciniak; fot. Przemysław Karolczuk /PAP

Jednym z asystentów liniowych Szymona Marciniaka będzie Tomasz Listkiewicz. Za system VAR odpowiadać będą Holendrzy Pol van Boekel i Dennis Higler.

Należy zauważyć, że w kadrze FC Porto są trzej Polacy: obrońcy Jan Bednarek i Jakub Kiwior oraz pomocnik Oskar Pietuszewski.

18-latek pod koniec sierpnia wrócił do treningów po niemal trzech tygodniach przerwy, spowodowanej urazem mięśnia prawego uda.

Szymon Marciniak podczas tegorocznych mistrzostw świata w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych był arbitrem tylko w dwóch spotkaniach fazy grupowej, choć przebywał w USA do samego końca turnieju.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Szymon Marciniak Liga Mistrzów
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