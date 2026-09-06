Rusza Liga Mistrzów. Szymon Marciniak posędziuje Polakom

RMF24

Rusza kolejna edycja piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wtorkowe spotkanie inauguracyjnej kolejki fazy ligowej, w którym FC Porto zmierzy się z Manchesterem City, poprowadzi Szymon Marciniak.

Jednym z asystentów liniowych Szymona Marciniaka będzie Tomasz Listkiewicz. Za system VAR odpowiadać będą Holendrzy Pol van Boekel i Dennis Higler.

Należy zauważyć, że w kadrze FC Porto są trzej Polacy: obrońcy Jan Bednarek i Jakub Kiwior oraz pomocnik Oskar Pietuszewski.

18-latek pod koniec sierpnia wrócił do treningów po niemal trzech tygodniach przerwy, spowodowanej urazem mięśnia prawego uda.

Szymon Marciniak podczas tegorocznych mistrzostw świata w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych był arbitrem tylko w dwóch spotkaniach fazy grupowej, choć przebywał w USA do samego końca turnieju.