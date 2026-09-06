Rusza Liga Mistrzów. Szymon Marciniak posędziuje Polakom
Opracowanie:
Cezary Faber
Publikacja: Dzisiaj, 6 września (14:42)
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Rusza kolejna edycja piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wtorkowe spotkanie inauguracyjnej kolejki fazy ligowej, w którym FC Porto zmierzy się z Manchesterem City, poprowadzi Szymon Marciniak.
Jednym z asystentów liniowych Szymona Marciniaka będzie Tomasz Listkiewicz. Za system VAR odpowiadać będą Holendrzy Pol van Boekel i Dennis Higler.
Należy zauważyć, że w kadrze FC Porto są trzej Polacy: obrońcy Jan Bednarek i Jakub Kiwior oraz pomocnik Oskar Pietuszewski.
18-latek pod koniec sierpnia wrócił do treningów po niemal trzech tygodniach przerwy, spowodowanej urazem mięśnia prawego uda.
Szymon Marciniak podczas tegorocznych mistrzostw świata w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych był arbitrem tylko w dwóch spotkaniach fazy grupowej, choć przebywał w USA do samego końca turnieju.