Policjanci z CBŚP i Komendy Stołecznej Policji zlikwidowali magazyn narkotyków oraz zabezpieczyli blisko 200 kg substancji psychotropowych i środków odurzających. Czarnorynkowa wartość tych substancji to ok. 16 mln zł. Zatrzymano dwie osoby związane ze środowiskiem pseudokibiców.

W mieszkaniu znaleziono 200 kg narkotyków / Policja

Magazyn z narkotykami znajdował się w mieszkaniu na jednym z warszawskich osiedli. Był nadzorowany przez osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców warszawskiego klubu piłkarskiego.

Funkcjonariusze z CBŚP i KSP zatrzymali dwie osoby w momencie dostawy narkotyków do magazynu.

Narkotyki znalezione w mieszkaniu / Policja

Policjanci zabezpieczyli blisko 200 kg narkotyków - marihuany, haszyszu, kokainy, MDMA, amfetaminy i klefedronu. Czarnorynkowa wartość przejętych środków wynosi około 16 milionów złotych.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota. Dwaj zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających. Grozi za to do 15 lat więzienia. Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani.