Policjanci z Makowa Mazowieckiego ustalają, czy podczas mycia konia na jednej z tamtejszych myjni samochodowych doszło do znęcania się nad zwierzęciem. Mężczyźni, którzy są za to odpowiedzialni, zostali już przesłuchani, jednak żadnemu nie przedstawiono zarzutów.

Zdjęcie z monitoringu / KPP w Makowie Mazowieckim / Policja

Jak do tej pory policja przesłuchała już świadków zdarzenia, a także zabezpieczyła monitoring z nagraniem z myjni samochodowej.

Aby ocenić, czy doszło do znęcania się nad zwierzęciem, zostanie również dopuszczony dowód z opinii biegłego z zakresu weterynarii, specjalizującego się w opiece na końmi - powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Myli konia na myjni samochodowej

W sobotę po południu woźnica i jego pasażer najpierw wjechali na stanowisko myjni bryczką, a po tym, gdy umyli ją pod wysokim ciśnieniem, zaczęli myć także zaprzęgniętego do niej konia. Zwierzę w pewnym momencie spłoszyło się, stanęło na tylnych kopytach, a następnie przewróciło się na betonową posadzkę. Kiedy koń się uspokoił, woźnica ponownie zaprzęgł go do pojazdu i odjechał.

Mężczyźni myli konia na myjni ręcznej Policja

Jak informowała rzeczniczka Komendy Powiatowej w Makowie Mazowieckim podkom. Monika Winnik, od razu po zgłoszeniu mundurowi zabezpieczyli nagranie i ustalili nazwisko woźnicy oraz drugiego mężczyzny, którzy przyjechali bryczką do myjni.

Koń został przebadany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, który nie stwierdził u zwierzęcia żadnych obrażeń - powiedziała policjantka.

Następnie przesłuchani zostali 43-letni woźnica i 52-letni pasażer bryczki. Mężczyznom nie przedstawiono żadnych zarzutów i obaj zostali zwolnieni.

Policja wraz z weterynarzem sprawdziła także warunki, w jakich przebywał koń i inne zwierzęta należące do woźnicy. Warunki i dobrostan zwierząt nie budziły żadnych zastrzeżeń. Wstępnie ustalono także, że w trakcie mycia nie stosowano detergentów, które mogłyby zaszkodzić zwierzęciu - przekazała rzeczniczka makowskiej policji.

Za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Sąd może orzec też nawiązkę w kwocie od 1 tys. zł do 100 tys. zł na rzecz organizacji zajmującej się ochroną zwierząt oraz zakaz posiadania zwierząt lub zwierząt określonego gatunku.