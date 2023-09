Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny w Warszawie wprowadza na Oddział Onkologii Klinicznej bezpłatne sesje muzykoterapii aktywnej dla pacjentek objętych chemioterapią oraz leczeniem w ramach programów lekowych. Pierwsze pilotażowe sesje odbyły się już w wakacje. Cieszyły się sporym zainteresowaniem, więc program będzie kontynuowany.

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny w Warszawie wprowadza na Oddział Onkologii Klinicznej bezpłatne sesje muzykoterapii / Materiały prasowe

Odwrócenie uwagi od bólu

Idea jest prosta. Podczas sesji muzykoterapeutka zaprasza pacjentki do udziału w instrumentalnej improwizacji w formie przyłóżkowych spotkań indywidualnych lub zespołowych, w zależności od liczby osób w sali. Podczas terapii rozbrzmiewają dźwięki harfy, sansuli, dzwonków oraz instrumentów, na których można grać w dogodnej pozycji leżącej lub siedzącej.

Ponieważ proces leczenia jest długotrwały, wyczerpujący i pochłaniający większość uwagi pacjenta, chcemy przekierować jego myśli i wywołać emocje związane z relaksem i odprężeniem, poprawiając jego samopoczucie, redukując poziom stresu, działając przeciwbólowo - mówi lek. spec. Anna Walaszkowska-Czyż lekarka kierująca Oddziałem Onkologii Klinicznej.

Pierwsze takie sesje odbyły się u nas w szpitalu już w wakacje i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Muszę się przyznać, że sama byłam zaskoczona, że każda pacjentka bardzo entuzjastycznie na tę propozycję odpowiedziała i że były to zarówno młodsze, jak i starsze pacjentki, w różnym stadium zaawansowania choroby - dodaje kierowniczka oddziału.

Jak podkreśla Agata Fandri, muzykoterapeutka, która pracuje z pacjentkami w szpitalu przy Madalińskiego, w przeciwieństwie do muzykoterapii receptywnej muzykoterapia aktywna nie polega tylko na słuchaniu muzyki. To pacjenci dostają instrumenty i to my wspólnie gramy. Wtedy głowa jest zajęta czymś całkiem nowym, a to pozwala chociaż na chwilę zapomnieć o swoim złym samopoczuciu, o bólu - tłumaczy terapeutka.

Muzykoterapia to także inspiracja dla pacjenta do rozmowy o sobie - co lubi robić? Jaką ma pasję, hobby, zajęcie, do którego wraca podczas zdrowienia? Co jest dla niego źródłem radości? Przyczynia się do swobodniejszej komunikacji, a także do rozwijania własnej kreatywności, powstawania nowych zainteresowań podnoszących jakość i komfort życia psychicznego - podkreśla.

Oczywiście sesje są dobrowolne. Jeśli pacjentka nie ma akurat tego dnia ochoty na współpracę, to to jest zupełnie zrozumiałe. Wtedy po prostu odpuszczamy i umawiamy się na inny termin. Chodzi o to, żeby te spotkania były przyjemnością, a nie przymusem. A jak wiadomo podczas przyjmowania chemii zdarzają się lepsze i gorsze dni, więc wszystko zależy tak naprawdę od pacjentki - dodaje muzykoterapeutka.

Cotygodniowe sesje

Muzykoterapia na Oddziale Onkologii Klinicznej realizowana jest obecnie we wtorki w cyklu 30 minutowych sesji, skracanych lub wydłużanych w zależności od samopoczucia pacjentki. Z muzykoterapii można korzystać spontanicznie, w dniu przyjmowania leczenia lub można poprosić personel medyczny o zapisanie na sesję w dogodnym terminie, z wyprzedzeniem.

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny w Warszawie jest jak na razie jedyną placówką w Polsce, w której realizowana jest muzykoterapia aktywna dla dorosłych pacjentów przyjmujących chemioterapię.