Dziś otwarto "Bazę" przy ul. Długiej 88 w Lublinie. To piąte miejsce na mapie Lublina, które ma wspierać rozwój aktywności młodych.

Dziś otwarto "Bazę" w Lublinie / UM Lublin / Materiały prasowe

"Baza" w dzielnicy Kośminek jest miejscem prowadzonym przez Fundację Strefa Dorastania i stanowi kontynuację dotychczasowej aktywności organizacji, ale w innej formule - przekazuje Urząd Miasta Lublina na swojej stronie internetowej.

Jak przypomina urząd, "Baza" oferuje wspólną strefę do aktywności integracyjnych oraz cichy pokój, w którym można nagrywać podcasty, wyciszyć się, odrobić lekcje, czy poczytać książkę. "Baza" będzie czynna od poniedziałku do piątku, a w weekendy według potrzeb. Godziny otwarcia pozostają elastyczne, zgodne z oczekiwaniami młodzieży.

W dniu otwarcia "Bazy" zaplanowano warsztaty rękodzielnicze z tworzenia opraw luster, bransoletek z koralików i wspólne gotowanie. W kolejnych dniach młodzi zagrają w kultowe gry oraz zabawy, a nawiązywaniu nowych znajomości pomogą warsztaty kulinarne. Powstanie również wspólny kolaż ukazujący młodzież z Kośminka.

Z okazji otwarcia w "Bazie" zaplanowano następujące warsztaty:

Kośminkowy kolaż - wspólny kolaż ukazujący młodzież z Kośminka (27 września) w godz. 18-20;

Poznaj kultowe gry oraz zabawy - zagrajmy wspólnie w państwa-miasta, statki, kółko i krzyżyk, kamień, papier i nożyce (29 września) w godz. 18-21;

Masterchef na Długiej - warsztaty kulinarne połączone z nawiązywaniem nowych znajomości (30 września) w godz. 18.00-20.00.

Europejska Stolica Młodzieży 2023

Urząd Miasta Lublina podkreśla, że powstanie sieci miejsc dla młodzieży jest efektem realizacji zapisów aplikacji finalnej o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

Tak jak obiecaliśmy, w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży otwieramy kolejne przestrzenie, które są odpowiedzią na oczekiwania młodych osób w naszym mieście. Co ważne, powstają one w różnych częściach Lublina, a potrzeba takich miejsc jest często zgłaszana podczas spotkań z mieszkankami i mieszkańcami w ramach Planu dla Dzielnic. Tak było w przypadku dzielnicy Kośminek. Cieszę się, że tworzymy unikatową w skali kraju sieć młodzieżowych miejsc, które współpracują z samorządem i ze sobą wzajemnie, a prowadzone są przez organizacje pozarządowe - powiedział Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Jak zauważyła Aleksandra Borzęcka, prezeska Fundacji Strefa Dorastania, "już od ponad 3 lat docierają do nas młodzi z całego Lublina". "Nasza przestrzeń to miejsce przede wszystkim do nawiązywania relacji. Przez ten czas stworzyliśmy naszą rodzinę aktywnych młodych ludzi. "Baza" to miejsce otwarte na pomysły, na nowe osoby, na wspólne odkrywanie świata. Rozwijamy talenty oraz podejmujemy wyzwania. Można u nas wziąć udział w warsztatach, pograć w planszówki, poznać nowych ludzi, odpocząć, poczytać, można się realizować lub po prostu pobyć" - powiedziała Aleksandra Borzęcka, cytowana przez lublin.eu.