Mława: Nietrzeźwa nastolatka jechała hulajnogą wioząc koleżankę

RMF24

Patrol ruchu drogowego w Mławie (Mazowieckie) zatrzymał 16-letnią dziewczynę, która prowadziła hulajnogę elektryczną, przewożąc pasażerkę i będąc pod wpływem alkoholu. Nastolatka odpowie za swoje czyny przed sądem dla nieletnich. Policja apeluje do rodziców o większy nadzór nad młodzieżą, zwłaszcza w okresie wakacyjnym.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu na drodze rowerowej w Al. Marszałkowskiej na obrzeżach Mławy. Patrol ruchu drogowego zauważył 16-latkę, która prowadziła hulajnogę elektryczną i przewoziła swoją rówieśniczkę. Przewożenie pasażera na hulajnodze elektrycznej jest niezgodne z przepisami.

Jak poinformowała rzeczniczka mławskiej policji, asp. szt. Anna Pawłowska, podczas kontroli nastolatka początkowo podała dane innej osoby i odmówiła powiadomienia rodziców. Zamiast tego próbowała skontaktować się ze znajomymi, twierdząc, że to oni są jej opiekunami.

Ostatecznie 16-latka została przewieziona do komendy policji, gdzie pojawili się jej rodzice. W ich obecności przeprowadzono badanie trzeźwości, które wykazało prawie promil alkoholu w organizmie dziewczyny - zaznaczyła asp. szt. Pawłowska.

Nastolatka została przekazana pod opiekę rodziców. Sprawa wykroczeń popełnionych przez 16-latkę trafi do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Mławie.

Policja apeluje do rodziców i opiekunów o zwiększenie nadzoru nad dziećmi i młodzieżą, szczególnie w okresie wakacyjnym, kiedy młodzi ludzie mają więcej swobody i czasu wolnego.