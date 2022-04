Coraz więcej ukraińskich uchodźców trafia z Warszawy do mniejszych miast w centralnej Polsce. W samym województwie mazowieckim od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę mogło zatrzymać się nawet milion obywateli Ukrainy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Najwięcej uchodźców trafiło do tej pory do dawnych miast wojewódzkich takich jak Płock, Siedlce czy Radom. Właśnie w Radomiu zamieszkało ponad cztery tysiące obywateli Ukrainy. Niestety, maleje liczba osób, które oferują pomoc uchodźcom - opisuje rzecznik starostwa radomskiego Marcin Genca. Niemal wszystkie punkty pomocowe borykają się z problemem regularnych bieżących dostaw żywności i środków czystości. Wyzwaniem jest też zapewnienie wiosennych ubrań - dodaje.

Cały czas w województwie mazowieckim powstają kolejne miejsca noclegowe dla uchodźców. To na przykład leśniczówka w Lesie Sekulskim na północy Mazowsza oraz nieużywany od ośmiu lat akademik w w Siedlcach. Tam - po remoncie - gotowych ma być pół tysiąca miejsc.

Mniejszy napływ uchodźców

Na Mazowszu obecnie przygotowywanych jest 15 tysięcy wolnych miejsc zakwaterowania dla uchodźców, które nadzoruje samorząd z wojewodą. Do tej pory na Mazowszu wydano uchodźcom ponad 112 tys. numerów PESEL, w tym ponad 57 tys. dla dzieci. Polski numer PESEL umożliwia uchodźcom z Ukrainy m.in. podjęcie pracy czy kontynuowanie nauki. Rejestracja odbywa się w urzędach, ale też w specjalnie zorganizowanych punktach, m.in. na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Od 24 lutego w Polsce pracę podjęło ponad 30 tys. obywateli Ukrainy, a 75 proc. z nich to kobiety. W tym tygodniu rozpoczęto także wygaszanie pierwszych punktów tymczasowego pobytu dla Ukraińców w Warszawie, głównie w dzielnicowych salach gimnastycznych. Jest to związane ze spadkiem napływu uchodźców do stolicy Polski.