Dobra wiadomość dla mieszkańców Nieporętu, Dąbkowizny i Radzymina w województwie mazowieckim. W związku z zakończeniem budowy wiaduktu kolejowego w Wieliszewie, od środy na tory, w dni powszednie, wrócą pociągu linii S3 na odcinku Wieliszew - Radzymin.

Pociąg Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie / Shutterstock

W kierunku Warszawy z Radzymina odjedzie osiem pociągów, które rano (pierwszy odjazd godz. 4:37) będą podjeżdżały na stacje co około godzinę. W stronę przeciwną - do Radzymina - realizowanych będzie siedem kursów, przy czym w popołudniowym szczycie składy będą kursowały co około godzinę.

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że w poniedziałek 7 listopada - z powodu prac prowadzonych na stacji w Wieliszewie - pierwszy pociąg z Radzymina (odjazd o godz. 4:35) zostanie odwołany na odcinku Radzymin - Legionowo Piaski. Ze stacji Legionowo Piaski odjedzie o godz. 4:52.

Nowo powstały wiadukt w Wieliszewie został zbudowany w ramach rozbudowy DK61 Legionowo - Zegrze.