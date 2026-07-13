Martwy pacjent znaleziony w toalecie Szpitala Południowego. Szokujące nagranie z prosektorium

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Pacjent zmarł w toalecie Warszawskiego Szpitala Południowego i został odnaleziony dopiero po kilku godzinach. Portal Zero opublikował nagrania audio z prosektorium oraz opisał kulisy przeprowadzonej sekcji zwłok. „To jest trochę syf. Trzeba zrobić tak, żeby syfu nie było” - słychać na nagraniu. Sprawę bada Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów.

Pacjent zmarł w Szpitalu Południowym. Ciało znaleziono po kilku godzinach

Do zdarzenia doszło w sierpniu 2025 roku w Warszawskim Szpitalu Południowym. Jak opisuje portal Zero, do placówki trafił starszy mężczyzna, który skarżył się na biegunkę. Około północy miał udać się do toalety. Według ustaleń portalu jego ciało odnaleziono dopiero około godz. 4 rano.

Jak podaje portal, u mężczyzny stwierdzono stężenie pośmiertne, co miało wskazywać, że nie żył od kilku godzin.

„Trzeba zrobić tak, żeby syfu nie było”. Co słychać na nagraniach?

Portal Zero opublikował nagrania audio, które – jak podaje – zostały zarejestrowane w prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego 12 sierpnia, w dniu przeprowadzenia sekcji zwłok, oraz dzień później, gdy rodzina zmarłego odbierała dokumenty.

Według portalu w sekcji uczestniczyli lekarz patomorfolog, koordynator prosektorium oraz pomocnik sekcyjny. Portal zaznacza, że autorem nagrań był pomocnik sekcyjny, który w tamtym czasie pozostawał w konflikcie ze swoim przełożonym.

Na jednym z nagrań słychać rozmowę koordynatora prosektorium z lekarzem patomorfologiem.

To jest trochę syf. Trzeba zrobić tak, żeby syfu nie było - mówi koordynator prosektorium do lekarza.

Na te słowa lekarz odpowiada:

Okej, no dobra.

Następnie koordynator opisuje okoliczności śmierci pacjenta oraz jego stan zdrowia.

Pan jest podobno z tętniakiem na koniuszku serca i po angioplastyce.

Lekarz odpowiada:

Okej, to zaraz zobaczymy, czy mu coś nie pękło, dobra.

Koordynator odpowiada:

Myślę, że to będzie tętniak tego serca i będzie tamponada.

Na nagraniu słychać także kolejną wypowiedź koordynatora:

Wczoraj pół walki, kur***, z tym systemem całym, bo przecież, kur***, żeby prokurator się nie wjeb*** do szpitala na to, co odje***.

Sekcja zwłok bez zawiadomienia prokuratury? Ustalenia portalu

Portal Zero ocenia, że z nagrania wynika również, iż w chwili rozpoczęcia sekcji zwłok nie było jeszcze formalnego zlecenia jej przeprowadzenia.

Według ustaleń redakcji szpital zdecydował się na wykonanie sekcji bez wcześniejszego zawiadomienia prokuratury, mimo nietypowych okoliczności śmierci pacjenta. Na nagraniu koordynator prosektorium mówi również:

Wiesz, oni też du*** dali. Powinni chociaż, kur***, przejść co godzinę i zobaczyć, czy mają wszystkich pacjentów, nie? Oni poszli spać, gościu też spał. Zajeb***. Kroplówkę wypiął i tak... Ale tak w praktyce to wygląda, nie? Przecież wypiął się sam o 24 z minutami i go znaleźli dopiero o 4 rano.

Rodzina nie usłyszała o okolicznościach śmierci pacjenta

Drugie z opublikowanych nagrań pochodzi z 13 sierpnia i przedstawia rozmowę koordynatora prosektorium z rodziną zmarłego.

Jak wynika z materiału opisanego przez portal, podczas spotkania rodzina nie została poinformowana, że mężczyzna został odnaleziony martwy dopiero po kilku godzinach w szpitalnej toalecie.

Na nagraniu koordynator mówi:

Wie pani, to ja powiem szczerze, ja dawno nie widziałem tak schorowanego serca. Naprawdę. Serce naprawdę miał schorowane.

W rozmowie z portalem Zero były koordynator prosektorium odniósł się do zarzutów dotyczących rozmowy z rodziną.

W rozmowie z rodziną nie przekazałem okoliczności, w których doszło do śmierci, bo nie byłem do tego upoważniony. Byłem koordynatorem prosektorium i moim obowiązkiem było wydać kartę zgonu. To lekarze są od informowania o okolicznościach zgonu.

Jak podaje portal Zero, lekarz przeprowadzający sekcję zwłok oraz ówczesne władze Warszawskiego Szpitala Południowego nie odpowiedzieli na pytania redakcji i nie skomentowali opisanych ustaleń.

Prokuratura bada śmierć pacjenta w Szpitalu Południowym

Obecnie sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów.

Jak wynika z przekazanych informacji, prokuratura nadzoruje dochodzenie dotyczące podejrzenia nieumyślnego narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia.

Na obecnym etapie postępowania okoliczności śmierci pacjenta oraz przebieg zdarzeń są przedmiotem prowadzonego śledztwa.