​Krótki film o przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej przygotowali policjanci wspólnie z uczniami z LO im. Joachima Lelewela w Żelechowie (Mazowieckie). Od soboty produkcja jest dostępna na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych policji.

Jak podała Komenda Główna Policji, pomysł realizacji filmu profilaktycznego podejmującego kwestię przemocy rówieśniczej narodził się w Zespole Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie. Policjantki przekonały do niego Wydział Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej KGP.

Ideę wsparli dyrekcja, pedagodzy i przede wszystkim uczniowie klas mundurowych z LO im. Joachima Lelewela w Żelechowie, którzy z powodzeniem wcielili się w role nastolatków.

Film powstał pod opieką psychologa.

Od soboty produkcja jest dostępna na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych policji. Film ma być wykorzystywany podczas spotkań i zajęć z młodzieżą szkolną.

"W zamyśle kilkuminutowy przekaz ma wzbudzić emocje w odbiorcy i zmusić do refleksji. Współtwórcy filmu są przekonani, że przyczyni się on do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz wpłynie na ograniczenie podejmowania przez młode osoby zachowań przemocowych" - podkreślono w komunikacie prasowym KGP.