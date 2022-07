​Przez pierwszych sześć miesięcy tego roku Lotnisko Chopina obsłużyło ponad 5,7 mln pasażerów. To dwie trzecie z tego samego okresu 2019, czyli ostatniego roku przed pandemią - podał stołeczny port.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Według największego polskiego lotniska, "liczba podróżnych odprawianych z Lotniska Chopina stabilnie rośnie".

"W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku Lotnisko Chopina obsłużyło 5 milionów 789 tysięcy pasażerów. To więcej, niż przewidywały wcześniejsze prognozy" - podało Lotnisko Chopina w informacji prasowej.

Jak dodano, liczba pasażerów odprawionych w pierwszym półroczu to dwie trzecie z tego samego okresu roku 2019, czyli ostatniego roku przed pandemią - ponad 67 proc. to pasażerowie lotów rozkładowych, 13 proc. skorzystało z czarterów, a 19 proc. z linii niskokosztowych.

Najwięcej podróżnych przewiozły w tym czasie PLL LOT, Wiz Air i Enter Air. Najpopularniejsze kierunki rozkładowe to Londyn, Paryż i Amsterdam. Najchętniej odwiedzane kurorty wakacyjne to z kolei: Antalya, Hurghada, Marsa Alam.

Z danych portu wynika, że tylko w czerwcu lotnisko obsłużyło 1,68 mln pasażerów. To jedna czwarta więcej niż w maju i 12 proc. mniej niż w czerwcu 2019 r.

Rekord zanotowano w obsłudze lotów - 19 czerwca tego roku. Jak podało lotnisko, obsłużono wtedy 58 tys. 394 osoby; to ponad 2 tys. osób mniej niż tego samego dnia 2019 r.

W czerwcu uruchomiono trzy nowe kierunki

Polskie Linie Lotnicze LOT zainaugurowały rejsy do Bombaju i Prisztiny. Wizz Air uruchomił połączenie z Kopenhagą dołączając tym samym do dwóch przewoźników już obsługujących tę trasę.

"Dane potwierdzają, że ruch lotniczy wraca do poziomów notowanych przed pandemią. Pasażerów przybywa z miesiąca na miesiąc. To dobry prognostyk, świadczący o stabilnej i konsekwentnej odbudowie ruchu lotniczego" - powiedziała, cytowana w informacji prasowej, rzecznik Lotniska Chopina Anna Dermont.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W 2021 r. port obsłużył prawie 7,5 mln pasażerów, czyli o 36 proc. więcej wobec 2020 r.; w 2020 r. było to 5 mln 482 tys. pasażerów i był to spadek o 70,9 proc. wobec 2019 r.