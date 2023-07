Choć jeszcze kilka miesięcy ciepła przed nami, to warto cieszyć się każdym promieniem słońca i spędzać jak najwięcej czasu poza domem. Na przykład na pikniku pod przysłowiową chmurką. Wiadomo wszak, że wszystko smakuje lepiej na świeżym powietrzu. Wybierając miejsce do letniego odpoczynku warto wybrać takie, gdzie w razie potrzeby dojedzie do nas kurier Żabki Jush by uzupełnić nasze zapasy.

Grillowanie w Warszawie - w tych miejscach urządzisz grilla w wakacje

Wraz z powrotem lata wraca coroczne pytanie mieszkańców stolicy: gdzie można legalnie grillować w Warszawie? Jeśli macie ochotę na grillowaną kiełbasę lub warzywa, to warto zapoznać się z listą miejsc, w których nie dostaniemy za to mandatu. A ten jest wysoki, bo może wynieść aż 5000 zł. Grilla możesz rozpalić na przykład na Polach Mokotowskich, w Parku Skaryszewskim, Parku Praskim czy Parku Agrykola. W wyznaczonych miejscach można grillować również w Lesie Kabackim. Co najważniejsze, jeśli zapomnisz folii aluminiowej czy naczyń jednorazowych albo skończy Ci się węgiel lub produkty spożywcze, to poratuje Cię Żabka Jush . Aplikacja pozwala na zamówienie do określonej lokalizacji - na tzw. pinezki, które znajdują się w popularnych, często uczęszczanych plenerowych miejscach. To przydatna funkcjonalność, dzięki której oszczędzamy czas i zamiast iść do sklepu i tracić cenne chwile na gorącym słońcu, możemy spędzić go w taki sposób, na jaki mamy ochotę. Szczególnie, że zakupy do wyznaczonego punktu dotrą już nawet w 15 minut od złożenia zamówienia.

Plaża, słońce i... daleko do sklepu - o tym zapomnij

A co jeśli chcecie po prostu spotkać się z znajomymi? Oprócz wyżej wspomnianych miejsc Warszawa oferuje wiele spokojnych miejsc do rozłożenia kocyka, a także tych bardziej imprezowych. I tak dla wielu mieszkańców Warszawy synonimem spędzania wakacyjnych wieczorów stały się Bulwary nad Wisłą. Natomiast jeśli zamiast betonu wolicie siedzieć na plaży, to po drugiej stronie największej polskiej rzeki możecie wypocząć na plaży Poniatówka czy Saska. Jednak nie tylko centrum stolicy oferuje miejsca do plenerowego odpoczynku. Wypocząć na Mokotowie, także aktywnie, możemy nad Jeziorkiem Czerniakowskim czy w Parku Dolinka Służewiecka. Mieszkańcy Woli mogą skorzystać z dobrodziejstw tamtejszego Parku Moczydło, tak samo jak osoby z Ochoty na chwile relaksu mogą udać się do Parku Szczęśliwieckiego. W każdym z tych miejsc o nasz spokojny wypoczynek z dala od kolejek w sklepie zadba Żabka Jush. Poniżej znajdziecie pełną listę miejsc plenerowych w Warszawie, gdzie dojedzie do Was kurier Żabki Jush:

Pola Mokotowskie;

Park Skaryszewski;

Plaża Poniatówka;

Plaża Saska;

Schodki nad Wisłą;

Łazienki Królewskie i Agrykola;

Plaża Praska;

Park Praski;

Las Kabacki;

Las Bielański;

Jezioro Czerniakowskie;

Dolina Służewiecka;

Park Szczęśliwiecki;

Park Moczydło;

Klub Rakieta;

Ogrody Zamku Królewskiego;

Pałac Kultury i Nauki.

Żabka Jush - ekspresowe zakupy nawet w 15 minut

Usługa powstała w 2021 roku opiera się na wygodnych dostawach produktów pod wskazany adres - do domu, biura, a w okresie wakacyjnym również w plener. Konsumenci mogą wybierać spośród ponad 1300 produktów, znanych między innymi z sieci Żabka. To o wiele więcej niż w tradycyjnych sklepach osiedlowych. W ofercie znajdują się świeże warzywa, owoce i pieczywo oraz napoje czy dania gotowe, także w wersji wegetariańskiej. Co więcej, wystarczy, że wartość koszyka przekroczy 35 zł, aby dostawa była darmowa. Zamówienie można złożyć codziennie, od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00-23:00, a w trakcie weekendu do północy.

Żabka Jush i poszukiwacze ukrytych kodów

Żabka Jush , z okazji zbliżającego się dużymi krokami lata, przygotowała dla swoich klientów aktywację konsumencką. Została ona oparta na klasycznym schemacie "poszukiwania skarbów", w której użytkownicy muszą dotrzeć do danej lokalizacji by odnaleźć daną promocję . Aby z niej skorzystać trzeba zeskanować specjalny kod QR lub wpisać w aplikacji hasło umieszczone na kreacji. Niektóre kody pozwalają obniżyć wartość koszyka nawet o 50%! Kody oraz hasła zostały ukryte między innymi w rozsianych po całej Warszawie billboardach, citylightach i plakatach. Dodatkowo znaleźć będzie można je w mediach społecznościowych aplikacji, a także w promocyjnych materiałach wykorzystywanych w internecie. Każdy z nich to inna zniżka, dzięki której użytkownicy zapłacą mniej za zakupy w usłudze. Warto sprawdzać nawet odkryte już miejsca, ponieważ Żabka Jush zapowiada regularną aktualizację promocji dostępnych za pomocą kodów oraz haseł.