Kultowe miejsce w Warszawie powraca. Jest data otwarcia kina Tęcza

RMF24

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Po wieloletniej przerwie Kino Tęcza na warszawskim Żoliborzu znów otworzy swoje drzwi dla publiczności. W andrzejkowy weekend, 28-29 listopada, historyczny budynek przy ulicy Suzina rozpocznie nowy rozdział swojej działalności. Modernizacja obiektu została sfinansowana przez miasto stołeczne Warszawa oraz Województwo Mazowieckie.

Od kotłowni do filmowego centrum

Historia budynku sięga 1929 roku, kiedy powstał jako kotłownia centralnego ogrzewania dla osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Już w 1933 roku mieszkańcy przekształcili go w salę teatralną, a rok później rozpoczęły się regularne seanse filmowe.

Kino działało nieprzerwanie do 1989 roku, a w kolejnych latach służyło artystom i lokalnej społeczności. Przez ostatnie lata obiekt popadał jednak w ruinę, a jego charakterystyczny neon zgasł.

Nowoczesność w zabytkowych murach

We wrześniu 2024 roku rozpoczęły się prace modernizacyjne, które trwały niemal dwa lata. Dzięki inwestycji budynek został przystosowany do współczesnych standardów, zachowując jednocześnie swój historyczny charakter.

Nowa sala kinowa pomieści 145 widzów i została wyposażona w najnowocześniejszy system projekcji cyfrowej 4K, ekran wysokiej jakości oraz dźwięk Dolby Atmos. Co ciekawe, kino zachowało także możliwość wyświetlania filmów z tradycyjnej taśmy 35 mm.

W kabinie projekcyjnej znalazł się wyjątkowy projektor VICTORIA włoskiej firmy Cinemeccanica. Jak podkreślają przedstawiciele kina, „po zakończeniu produkcji tej serii producent zdecydował się wznowić linię, by przygotować jeszcze dwa egzemplarze na zamówienie dla kina Tęcza”.

Fot. Piotr Krajewski/UM Warszawa

Oprócz nowoczesnej sali kinowej Tęcza zyskała również przestrzenie do pracy z filmem i edukacji. Montażownia pozwoli na zgrywanie i obróbkę materiałów wideo, a sala edukacyjna będzie miejscem warsztatów, zajęć dla szkół i spotkań. Nowa infrastruktura streamingowa umożliwi transmitowanie wybranych wydarzeń w telewizji i internecie.

Na dziedziniec powrócą pokazy plenerowe, które przez lata były ważnym elementem letnich spotkań filmowych na Żoliborzu. W planach są także debaty, wydarzenia muzyczne i transmisje na żywo. Do Tęczy przeniesie się również Festiwal Filmów Dokumentalnych dla Młodej Widowni LET’S DOC.

Kiedy wielkie otwarcie?

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy przygotowuje specjalny program otwarcia, którego szczegóły poznamy w najbliższych tygodniach.

Kino Tęcza ponownie otworzy drzwi dla publiczności w andrzejkowy weekend 28-29 listopada.

Fot. Piotr Krajewski/UM Warszawa