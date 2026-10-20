Wyjątkowy hołd dla mistrza kina. W Krakowie odsłonięto mural Wajdy

Zwycięski projekt Bartosza Podlewskiego
Autorem muralu jest Bartosz Podlewski, którego projekt zwyciężył w konkursie zorganizowanym z okazji Roku Andrzeja Wajdy.
Praca zatytułowana „Wajda czarno na białym” wyróżnia się nie tylko pomysłowym połączeniem portretu reżysera z motywami jego filmowego dorobku, ale także przemyślanym wykorzystaniem architektury budynku. Wajda został przedstawiony z kamerą, w otoczeniu tytułów i dat premier jego najsłynniejszych filmów. Oszczędna, czarno-biała kolorystyka nadaje muralowi lekkości i ponadczasowego charakteru.
Wzruszenie i uznanie podczas uroczystości
Podczas wtorkowej uroczystości nie zabrakło wzruszeń. Krystyna Zachwatowicz-Wajda, żona reżysera, podkreśliła, że mural bardzo jej się podoba i jest doskonale skomponowany.
Jestem bardzo przejęta i wzruszona tym, że mogę to zobaczyć dzisiaj i że będą mogli oglądać to mieszkańcy oraz wszyscy przechodnie – mówiła podczas odsłonięcia.
Pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik zaznaczył, że mural powstał z myślą o uhonorowaniu dorobku Wajdy w nowoczesnej, nieszablonowej formie.
Mamy w Krakowie dużo pomników, przechodzimy obok nich często obojętnie, natomiast murale przemawiają do nas mocniej – podkreślił Kracik.
Tabliczki na Plantach – kolejny gest pamięci
To nie koniec upamiętniania wybitnego reżysera i jego żony. Na ławkach na Skwerze Piotra Skrzyneckiego na krakowskich Plantach pojawiły się tabliczki poświęcone Andrzejowi Wajdzie i Krystynie Zachwatowicz-Wajdzie. To wyraz uznania dla ich dorobku oraz silnych związków z Krakowem.
Krystyna Zachwatowicz-Wajda to ceniona scenografka i kostiumografka, która współtworzyła wiele filmów i spektakli, w tym słynne „Wesele”.
Andrzej Wajda to postać, której nie trzeba przedstawiać miłośnikom kina. Laureat Oscara za całokształt twórczości, twórca takich filmów jak „Człowiek z marmuru”, „Kanał” czy „Popiół i diament”, na zawsze zapisał się w historii polskiej i światowej kinematografii.