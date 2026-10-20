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Wyjątkowy hołd dla mistrza kina. W Krakowie odsłonięto mural Wajdy

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 20 października (17:41)

Mural przedstawiający Andrzeja Wajdę – jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów filmowych i teatralnych - osłonięto na bocznej elewacji kamienicy przy Al. Kijowskiej 50 w Krakowie. To nie tylko artystyczny gest, ale także symboliczne podkreślenie związków Wajdy z miastem, które przez lata było ważnym miejscem w jego życiu i twórczości.

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Wyjątkowy hołd dla mistrza kina. W Krakowie odsłonięto mural Wajdy
Odsłonięcie muralu przedstawiającego Andrzeja Wajdę (fot. Łukasz Gągulski) /PAP

Zwycięski projekt Bartosza Podlewskiego

Autorem muralu jest Bartosz Podlewski, którego projekt zwyciężył w konkursie zorganizowanym z okazji Roku Andrzeja Wajdy. 

Praca zatytułowana „Wajda czarno na białym” wyróżnia się nie tylko pomysłowym połączeniem portretu reżysera z motywami jego filmowego dorobku, ale także przemyślanym wykorzystaniem architektury budynku. Wajda został przedstawiony z kamerą, w otoczeniu tytułów i dat premier jego najsłynniejszych filmów. Oszczędna, czarno-biała kolorystyka nadaje muralowi lekkości i ponadczasowego charakteru.

Wzruszenie i uznanie podczas uroczystości

Podczas wtorkowej uroczystości nie zabrakło wzruszeń. Krystyna Zachwatowicz-Wajda, żona reżysera, podkreśliła, że mural bardzo jej się podoba i jest doskonale skomponowany. 

Jestem bardzo przejęta i wzruszona tym, że mogę to zobaczyć dzisiaj i że będą mogli oglądać to mieszkańcy oraz wszyscy przechodnie – mówiła podczas odsłonięcia.

 

Pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik zaznaczył, że mural powstał z myślą o uhonorowaniu dorobku Wajdy w nowoczesnej, nieszablonowej formie. 

Mamy w Krakowie dużo pomników, przechodzimy obok nich często obojętnie, natomiast murale przemawiają do nas mocniej – podkreślił Kracik.

Tabliczki na Plantach – kolejny gest pamięci

To nie koniec upamiętniania wybitnego reżysera i jego żony. Na ławkach na Skwerze Piotra Skrzyneckiego na krakowskich Plantach pojawiły się tabliczki poświęcone Andrzejowi Wajdzie i Krystynie Zachwatowicz-Wajdzie. To wyraz uznania dla ich dorobku oraz silnych związków z Krakowem. 

Krystyna Zachwatowicz-Wajda to ceniona scenografka i kostiumografka, która współtworzyła wiele filmów i spektakli, w tym słynne „Wesele”.

Andrzej Wajda to postać, której nie trzeba przedstawiać miłośnikom kina. Laureat Oscara za całokształt twórczości, twórca takich filmów jak „Człowiek z marmuru”, „Kanał” czy „Popiół i diament”, na zawsze zapisał się w historii polskiej i światowej kinematografii. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Andrzej Wajda mural Wajda

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