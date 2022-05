Komendant Straży Miejskiej w Warszawie Zbigniew Leszczyński ma zostać zdymisjonowany. Jak mówił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski samo odwołanie nie rozwiąże problemu patoparkowania. Na to stanowisko potrzebna jest nowa osoba z pomysłami - podkreśla.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Będą zmiany. Zapowiedziałem i tak dokładnie będzie. Natomiast to nie jest tak, że zmiany wprowadza się z dnia na dzień. Chodzi o to, żeby znaleźć odpowiednie osoby, żeby przygotować odpowiedni program, zająć się tym co najważniejsze - powiedział RMF MAXXX prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Ja takie zmiany zapowiedziałem i słowa dotrzymam - dodał.

Dymisji komendanta Leszczyńskiego domagali się m.in. aktywiści miejscy, którzy zarzucają mu nieskuteczną walkę z nieprzepisowym parkowaniem. Komendant był też krytykowany za zakupem motorówki za blisko 600 tysięcy złotych w sytuacji, kiedy brakuje pieniędzy na podwyżki dla strażników. Krytykowane jest także zmniejszenie liczby nocnych patroli straży miejskiej w Warszawie.

autor: Przemysław Mzyk