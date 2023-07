Od piątku w Warszawie można podziwiać wystawę "Kolor życia. Frida Kahlo". Na ekspozycję składają się obrazy i zdjęcia oraz plenerową instalację odtwarzającą fragmenty domu artystki.

Prace nad koncepcją ekspozycji poświęconej twórczości Fridy Kahlo rozpoczął zmarły w 2022 roku prof. Zbigniew Wawer, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w latach 2017-2022. To był jeden z wielu pomysłów, które lubię - odważnych pomysłów, które idą często na przekór jakiś tam stereotypom - powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Minister zwrócił uwagę, że wystawa wpisuje się w przypadającą w tym roku 95. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Meksykiem oraz 65-lecie powstania Museo Frida Kahlo zwanego La Casa Azul. Faktycznie jest to najlepszy pomysł obchodzenia jubileuszu 65-lecia polsko-meksykańskich stosunków dyplomatycznych - stwierdził Gliński.

116. rocznica urodzin legendarnej malarki

Otwarcie wystawy zbiega się również ze 116. rocznicą urodzin legendarnej malarki. Frida Kahlo, właśc. Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón (ur. 6 lipca 1907 w Meksyku, zm. 13 lipca 1954 r.). W dzieciństwie chorowała na polio, a jako nastolatka została ciężko ranna w wypadku. Przeszła kilkadziesiąt operacji, lecz jej ciało nigdy nie wróciło do pełnej sprawności. Mimo tego nie straciła woli kreacji.



Fridę Kahlo ukształtowała również kultura rdzennej ludności Meksyku, do której często odwoływała się w swoich dziełach. Siłę czerpała także z bliskości z naturą. Uwielbiała spędzać czas w ogrodzie, otoczona roślinami i zwierzętami oraz rzeźbami.



W Podchorążówce prezentowane są trzy obrazy Fridy Kahlo: "Tam wisi moja sukienka" (1933), "Kokosy" (1951) oraz "Martwa natura z arbuzami" (1953). Ekspozycję wzbogacają archiwalne zdjęcia z życia artystki, a także film z 1941 r. Twórcą dokumentu jest Nickolas Muray, amerykański fotograf, przyjaciel Fridy Kahlo i autor wielu jej zdjęć. W archiwalnym materiale można zobaczyć artystkę i jej męża, Diego Rivera, w ogrodzie ich domu.



Integralną częścią wystawy jest plenerowa instalacja na dziedzińcu Podchorążówki, odtwarzająca fragmenty domu Fridy Kahlo, w którym artystka się urodziła, wychowała, tworzyła i zmarła. To słynny La Casa Azul z meksykańskiej dzielnicy Coyoacán, będący dziś muzeum legendarnej malarki.



Przy jednej ze ścian instalacji, będącej wnęką odwzorowaną na podstawie archiwalnych zdjęć patio w La Casa Azul, stanął posąg przedstawiający meksykańskie bóstwo. Dzieło nawiązuje do jednej z rzeźb natywnych, którymi Frida Kahlo i jej mąż, wypełnili ogród przy swoim domu. Kopię meksykańskiego posągu wykonał polski rzeźbiarz Michał Selerowski.

Przy jednej ze ścian instalacji stanął posąg przedstawiający meksykańskie bóstwo / Mateusz Marek / PAP

Ekspozycja powstała dzięki współpracy Muzeum Łazienki Królewskie, Ambasady Meksyku oraz Colección Acervo INBAL - Museo de Arte Moderno, meksykańskiej instytucji kultury, zajmującej się popularyzacją kultury meksykańskiej za granicą.



Wystawie towarzyszy bogaty program wydarzeń muzealnych, których partnerem jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Wykłady z pogranicza sztuki, psychologii i psychiatrii wyjaśnią wpływ fizycznego i psychicznego cierpienia na twórczość Fridy Kahlo. Warsztaty i spotkania przeniosą w świat legendarnej malarki oraz przybliżą kulturę Meksyku. Rodziny z dziećmi doświadczą sztuki poprzez zabawę w przestrzeni twórczej "Frida i Fridita", inspirowanej dziełami meksykańskiej artystki.



Odbędą się również oprowadzania po wystawie dla rodzin z dziećmi, młodzieży i dorosłych w języku polskim, angielskim i hiszpańskim, a także dla osób z niepełnosprawnością słuchu w PJM i wzroku z audiodeskrypcją. Wystawa potrwa do 3 września.