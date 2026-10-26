Kierowca i pasażer pijani, z tyłu zwłoki 43-latka. Najnowsze ustalenia ws. makabry w Radomiu

RMF24

Są wstępne wyniki sekcji zwłok mężczyzny, którego ciało znaleziono na tylnej kanapie auta zatrzymanego podczas policyjnej interwencji w Radomiu w piątek. Z nieoficjalnych ustaleń "Faktu" wynika, że wykluczono hipotezę, iż 43-latek został zamordowany.

Do makabrycznego odkrycia doszło w piątek wczesnym wieczorem. Policjanci zostali wezwani do kolizji przy ul. Energetyków w Radomiu. Okazało się, że 35-letni kierowca Forda, który najechał na tył innego auta, był kompletnie pijany. Miał 2,5 promila w wydychanym powietrzu. Miał też cofnięte uprawnienia do kierowania i był poszukiwany do odbycia kary.

Obok niego siedział pasażer – też pijany. Na tylnej kanapie siedział jeszcze jeden mężczyzna. Okazało się, że 43-latek nie żył.

Co ustalono podczas autopsji?

Z nieoficjalnych ustaleń „Faktu” wynika, że została już przeprowadzona autopsja. Informator gazety twierdzi, że nie mamy do czynienia z zabójstwem.

Ustalono też, że do zgonu nie doszło wskutek tego zdarzenia drogowego. Jednak aby ustalić, jak ta osoba zmarła i czy z jej śmiercią miały coś wspólnego pozostałe osoby z samochodu, trzeba wykonać poszerzone badania – powiedział „Faktowi” informator. Będzie m.in. sprawdzane, czy mężczyzna był pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Z ustaleń gazety wynika, że 35-latek usłyszał zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości i przyznał się do winy.